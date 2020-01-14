【荷花BB展2020】掃平貨攻略　3折買嬰兒手推車必搶媽媽福袋

半年一度的荷花BB展將於2月21至23日舉行，今年展覽攤位近450 個，展出超過2千個品牌，除了展示最新及熱門嬰幼兒及兒童產品，記者率先精選低至3折筍貨讓大家先睹為快。 攝影：歐嘉樂

2020荷花大型「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」設置450攤位，優惠分成「BB展媽咪寶寶食品推介 」、「寶寶防護及敏感呵護推介」及「博覽三折大割引 」三大類。

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孕媽媽Kami：預2千元入場掃貨

育有17個月大女兒的Kami現時懷孕19周，已有四次參加BB展經驗，她表示因為女兒即將要加固體食物，所以今次將會預2千元準備入場，集中掃兒童食品及餐具。她表示每次去BB展也會拖篋，今次不會帶女兒前往，預計10時到達會場。她說：「我會先去攞贈品，因為如果遲了拿不到就白去了，好多時去到5-6點已經派完，由於好多攤位也要即時上網登記入會，所以提提大家記得帶手機充電器。」

兩孩之母Christy：記得要拖篋

育有3歲兒子及5個月大女兒的Christy已有5次BB展掃貨經驗，今次集中掃5個月大女兒加固食品，她提醒家長入場前先查閱場內小冊子贈品優惠，並且上網預先查閱攤位置位地圖，以便最快找出心儀攞位所在地。她說:「記得要拖篋，不帶小朋友，先看一次小冊子選出贈品，但大品牌的贈品不會那麼快派完，先換領小店贈品，因為會好快派完。」

荷花BB展2020 媽媽Christy分享掃平貨攻略