【大掃除】4步執好廚櫃「災難」　收納師：先扔走5樣物品！

年廿八，是時間大掃除。收納師形容香港人的廚房是家中的「災難」，有工人姐姐不代表沒有收納需要，很多時候她們只是把物品統統塞入廚櫃，「眼不見為乾淨」，但到時想找東西又找不到，免不了又買了重複的物品，甚至放到過期也不知道！趁新年收納廚櫃，讓廚房清爽一整年！ 攝影：鄭子峰 攝錄、剪接：郭晉傑

看似不太亂，其實不然！

廚房普遍設置了不少廚櫃和收納空間，因此在外邊看起來不會太凌亂。而且，很多家庭都有聘請工人姐姐幫忙清潔，故廚房的物品不致過分散亂。但是，日本收納檢定協會認証收納師Sharon直指：「廚房是香港人家中的『重災區』！」

日本收納檢定協會認証收納師、Home Therapy創辦人Sharon。

工人姐姐沒有分類收納概念

很多人都有疑惑，平日工人姐姐都有幫忙整理廚房，為什麼在收納方面仍是不合格？Sharon解釋，因為工人姐姐沒有分類收納的概念，只會把物品統統塞進廚櫃，只是看起來整潔，但使用時就不「就手」，需要花時間尋找物品，又會不知不覺間讓食材放到過期，結果亦是浪費空間。

香港屋企空間有限，做好收納、不為雜物供樓／交租！今次作為示範的廚房，每個星期都聘有鐘點工人幫忙清潔，但是Sharon亦給予6分「凌亂分」！究竟廚房尚有什麼不足？Sharon建議用4步為廚房收納，並有購買收納用品小貼士，令廚房看起來更有整齊。

第一步：把物品全部拿出來

很多人都會在第一步就卻步，因為首要是把廚櫃的物品統統拿出來，再從全屋不同的空間也找出廚房相關的物品。「有時可能廳有幾隻咖啡杯，房又有幾包茶葉，最好一次過拎哂出嚟。」

Sharon指廚房鋅盤下的空間是「重災區」，會擺放的雜物包括有環保袋、膠袋、煲、清潔用品，什麼都有，更多時候是雜亂無章地放置物品。

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第二步：斷捨離

然後是最重要的步驟，看看哪些物品仍有需要，哪些物品需要捨棄。

今次作收納示範的廚房，把所有物品拿出來後，竟發現有數盒花膠、髮菜，有些未開封便已發漲，亦有一些食材已發霉，甚至找出幾袋豆子，卻已忘記是什麼食材。Sharon直指：「有5種物品必須扔棄，不用考慮。」

5種必須丟棄物品包括：外賣的醬料包、外賣餐具、單丁筷子／破損廚具、過期食物和發霉物品。

見到這5樣物品，無慮即決！

第三步：分類及廚櫃規劃

廚房整潔之餘，最重要是好用。Sharon教大家在收納前要做好廚房規劃，把常用的物品放低一些，而不常用的物品則放在較高的位置。「以這個廚房為例，杯盤碗碟就放在廚櫃的下方，而不常用的湯料就放高一些。」她示範說。

另外，她又調整了調味料架的位置，改成放置在煮食爐附近，讓新一年煮食時更加順手。

非常整齊。

第四步：購置適合的收納用品

「人是沒法記得自己擁有的全部物品。」Sharon說。因此，她建議在進行「斷捨離」之後，便按收納需要購置收納用品。「最好是買一些透明的器皿，容易看到入面的內容。」新購置的食材亦宜拆除包裝，放入容器之中，讓人更容易記得，不會重複購買。

另外，她亦用了一些雜誌架作成清潔用品的收納，令鋅盤下的位置更整齊好看。

想不到雜誌架也有好用途。