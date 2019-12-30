日本收納師的懶人整理魔法　用兩塊布三小時即讓雪櫃客廳煥然一新

早前給大家介紹了居住在上海的日本收納師池田惠美，她說，學會收納改變了她的人生，並且她想把日式的收納整理傳達給更多的中國人，希望大家學了以後可以改變人生，改變想法，甚至改變自己的工作狀態。而今天，池田惠美就要手把手教大家，如何把家裡冰箱和餐廳整理的整潔有序。一起來看看吧！

【文章重溫：日女學收納醫好拖延症仲嫁到上海 不斷要老公搬屋背後有原因】

首先，回憶你每天打開雪櫃後，看到的畫面是不是這樣的：有空就塞、兩邊的儲物空間也是塞的滿滿噹噹疊放在一起，甚至完全記不清都塞了些什麼東西，冰格更是不堪入目，很多人買了肉就想著反正放在冰格裡什麼時候都能吃。但事實上一放可能就是一兩年，對於雪櫃裡的各種情況，池田惠美是如何收納的呢？

先看看池田惠美幫忙整理前的雪櫃（點圖放大閱讀）↓↓↓

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雪櫃如亂葬崗仍有得救？池田惠美分享拯救方法

首先，她拿出了兩塊防水布，一塊粉色， 一塊白色並平鋪在地上。

然後她動員大家把雪櫃裡所有的東西都拿出來，粉色的上面放需要的東西，白色的上面放不需要的東西。

不收拾不知道，一收拾嚇一跳，不僅發現了四年前的醋、還有發了芽的土豆、發了霉的青椒、還有不明的水漬和污漬。

接著，池田惠美開始清理雪櫃。首先把雪櫃的各個角落和縫隙擦乾淨，這樣雪櫃裡不僅沒有異味，冷凍效率也提高了。

池田惠美說，整理冰箱的重點是要保證在打開冰箱門的一瞬間要能清楚的看見各個物品的擺放位置，不把必需品以外的東西都扔掉的話就沒辦法進行真正的整理。

職業收納師池田惠美「施展魔法」過程（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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而家裡的重災區，除了雪櫃，另一個就是客廳。惠美說，客廳也可以採用同樣的辦法，將用得到和用不到的東西分開收納。我相信很多人和日美醬一樣，都有捨不得的東西扔，覺得既然花錢買來了扔掉太可惜。

但是惠美說，你可以換個思維去思考：你買的房子多少錢一呎，如果被這些用不到的東西佔去了損失豈不是更大？所以她建議，一年以內都沒有使用過的話就可以直接扔了。最後的成果是，小小的客廳居然能整理出很多不用的東西。

在區分完需要和不需要的東西之後，惠美開始正式的收納整理。惠美非常擅長使用廢物來製作收納箱，在整理了三個小時後，髒亂的飯廳變得煥然一新，現在只要看一眼就能知道各個物品的擺放位置。

池田惠美整理客廳過程（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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早前有一位網友留言，收納真的可以賺錢嗎？而池田惠美的答案是「可以，方法很多」。如今，很多人對收納並不是很了解，分不出家政阿姨和整理收納師有什麼區別。所以很多人看到收納師的報價會感到很驚訝，但是每位收納師在報價時都是根據自己的特點報價，比如惠美的特點就是「懶人收納」，教大家用最簡單的方式收納出最佳的效果。

怎麼樣，惠美的冰箱和餐廳收納法你學會了嗎？趁著空閒的時間好好把家裡整理一下吧！不然浪費了幾呎可是損失好幾萬哦！

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