【親子教養】勿做無理父母　讓孩子無所適從感到委屈｜凌智豪

上一篇提到有家長因為孩子有比預期突出的表現而忘記初衷，改變當初的心態及目標，變得更認真更嚴格，結果讓孩子無所適從，感到委屈，甚至放棄學習。這次希望分享家長應如何建立一套清晰及具體的教育理念或教育原則。 【編按：作者為小島學園教育總監凌智豪】

要建立一套自己的教育理論，首先父母雙方必須共同協定一致的價值觀。這是指家長在處理一些事情及判斷對錯的標準，有什麼是希望孩子展現的，有什麼事情是孩子禁止的，並能嘗試具體列出一些例子。有些父母在對待同一事情上可能會有不同的處理方法或原則，例如母親覺得草地是骯髒的，孩子不能直接趴在公園草地上玩，但父親覺得無傷大雅。上一次爸爸與孩子在草地又跑又在草地上滾，但今次媽媽不讓孩子在草地上玩，孩子就會因此感到困惑，到底我可以在草地上玩嗎？父母之間沒有一個統一的原則，就會讓孩子感到無所適從，甚至會覺得父母的說話毫無道理，抗拒遵守父母的規則。

除此之外，家長需要就自己的原則定立優先次序，讓孩子從而分辨及知道哪些價值是父母最視的。現實中，家長可能會有多於一個原則及目標，例如誠實、不能欺騙別人等。在某些情況下，可能會同時抵觸你多於一個的原則，你必須知道哪一項原則較為重要，不但影響你處理事情的方法，更重要是向孩子展示父母最重視的價值觀。例如小光為了默書達到目標分數從而得到夢寐以求的禮物所以偷看了旁邊同學的答案。雖然默書分數達標了，但小光回家後，向母親坦承自己有偷看同學的答案。如你是小光的母親，你會先處理哪一件事情？讚賞小光的坦承先？還是責罵小光的作弊先？

最後，世上沒有最好的教育原則，只有最適合你的教育原則。孩子在不同階段，都需要定立不同的原則，從而適應孩子發展的需要。現時社會上有不同的教學理念及理論，家長可以參與不同主題的講座或工作坊去了解更多教學理念作為參考，同時你也可以加入臉書群「小島學園家長群」向我哋提出你的疑問，交流各種教育事。

作者簡介：凌智豪

小島學園教育總監、Design for Change（中國）創意培訓導師、全球職涯發展師（GCDF）、前遊樂道教育慈善基金會總主任。擁有多年處理學生學習困難問題及家長教學問題的經驗，同時推動及策劃學生創意學習活動及導師培訓工作，曾到印度及臺灣與各國教育人士進行創意交流活動。