【停課】解構家居意外要點　切勿掉以輕心｜香港紅十字會

根據香港雅麗氏何妙齡那打素醫院於2013年公布的急症室統計數字，在3,000多宗兒童受傷入院個案中，近三分一與家居意外有關，並以跌傷、燙傷和中毒個案最多，可見兒童家居意外經常發生。家長們宜加倍留心家居安全，對基本的急救方法有所認識，以備不時之需。

如何預防家居意外？

一般注意事項

• 電器裝置應符合安全標準，插座孔應封好，避免孩童接觸 • 樓梯的欄杆應牢固安全 • 窗戶要裝有窗柵和保險鎖，窗簾繩索應掛好，避免孩童接觸 • 門口、通道和樓梯要有充足照明 • 地氈應安全牢固，不能滑動 • 傢俱要有圓角或裝上塑料防撞角 • 抽屜要關閉並上鎖 • 利器及危險物品應收好，避免孩童接觸

(香港紅十字會提供圖片)

浴室

• 確保浴室和廁所的門可由外面開啟 • 馬桶蓋板要蓋好 • 不能讓小孩獨留浴室 • 清潔劑、漂白水、消毒劑及柔順劑等應鎖在櫃內或兒童無法接觸的位置 • 非使用時，不要儲水於浴盆及水桶 • 保持地面乾爽，避免濕滑

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廚房

• 用具擺放整齊，避免雜亂 • 不要讓小孩進入廚房 • 把鍋柄或水煲壺嘴轉到爐壁方向 • 刀具、清潔劑等應放在兒童接觸不到的地方

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寢室

• 不要讓孩子留在沒有鎖上床柵的床上 • 不應放置電爐於睡床及布料附近

香港紅十字會開辦基本兒童急救課程、兒童心肺復蘇法證書課程及親子急救小先鋒工作坊等，讓大眾了解兒童發生意外時的急救處理方法和預防措施。

災備災訓練。

香港紅十字會簡介

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一份子，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為「緊急救援及備災」、「社區健康服務及教育」、「人道參與及教育」、以及「特殊教育及復康」，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。