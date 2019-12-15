家長要懂安慰的藝術　心理學家：勿改變對方想法｜香港紅十字會

危急事故往往突如其來。不論災難、意外或衝突情況都可能對兒童及青少年的情緒造成影響。家是每個人的避風港，父母親人必會盡力安慰受驚的弱小心靈，然而我們真的懂得安慰人嗎？有初中生因為社會事件而感到困擾，致電香港紅十字會心理支援熱線時，表示他曾經嘗試跟身邊的成年人傾訴，奈何他們都不理解他的想法，令他十分無奈。

初中生情緒受困擾 無奈成人不明白其想法

初中男生子朗（化名）一向十分關心時事，近月社會事件不斷，他經常看新聞到午夜。自從在新聞片段中看到一位學生中槍倒地的畫面後，子朗寢食不安，腦海中亦經常出現相關影像，擔心、驚慌和憤怒等情緒十分強烈。子朗向香港紅十字會心理支援服務求助，表示最初他希望可以跟信任的人分享自己的想法，但他不想跟同學傾訴，以免影響友誼；另一方面，當他嘗試跟身邊的成年人傾訴時，得到的回應往往是「你要學習一下控制自己的情緒」、「不要想太多便不會不開心」，令他感到不被理解，深感失望。

感受為先 每個人的感受都是真實的

香港紅十字會臨床心理學家張芷喬指出：「安慰的要點在於以感受為先。我們要擺脫想要改變對方想法的期望，專注地聆聽對方，給予對方足夠的空間表達想法和感受，不要否定其情緒或急於表達意見。即使你不認同孩子的想法，亦可以接納其感受，因為每個人的感受都是真實的，也沒有對錯之分。這樣，孩子才會感到被理解和尊重，繼而更願意分享內心感受。」

她建議盡可能選擇較安全、寧靜及有私隱的空間與孩子傾談，讓孩子感覺更安心。此外，為免令孩子重覆經歷不愉快的畫面，不應要求孩子詳細描述有關的情景或畫面，可以多關注事件對孩子的影響。另外，我們亦可嘗試讓孩子明白，經歷危急事件後，感到驚慌、擔心、憤怒等都是常見的，而這些反應一般會隨著事件以及時間的過去而慢慢減退。最後，若要表達一些與孩子不同的意見時，可抱持開放態度，讓對方知道你並非逼迫他要立刻接受你的意見，而是一個開放的討論。

應避免的「安慰」說話

你已長大了，怕什麼？

在目睹或經歷危急事故後，有一些情緒反應是常見的，亦與年齡無關。成年人也會有情緒

不要想、不要看便不會感到不開心。

較為冷漠和迴避的說法，感覺不理解對方背後的想法和感受。

你要學習一下控制自己的情緒。

否定情緒，讓對方感覺你在指責他。

這些都不是什麼大事。

淡化事件的重要性，然而每個人對每件事的看法和感受都可以不一樣。

較有同理心的回應

如果是我，我也可能會跟你一樣感到不開心。

我現在更明白為什麼你會驚慌。

我還是不太明白，你可不可以告訴我為何你會感到憤怒？

其實很多人跟你一樣有類似的反應，這是可以理解的。

如果你願意的話，什麼都可以跟我說的，我願意聆聽你。

香港紅十字會提供心理支援服務「Shall We Talk」，以協助任何有需要人士。市民可以WhatsApp（5164 5040）和Telegram（@hkrcshallwetalk）發短訊預約心理支援服務和會面。服務以救助有需要人士為首要考慮，不因其背景或政治立場影響，所有服務使用者的個人資料均會保密。

香港紅十字會簡介

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一份子，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為「緊急救援及備災」、「社區健康服務及教育」、「人道參與及教育」、以及「特殊教育及復康」，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。

（原題為：【子女情緒】安慰的藝術 心理學家：勿改變對方想法期望）