風災、火警事出突然　「逃生包」必備14種物品｜香港紅十字會

近年香港經歷了不同的災難，如超強颱風「天鴿」及「山竹」來襲、牛頭角迷你倉火警、大埔車禍等，令大家意識到災難隨時隨地都有機會發生。面對各種突發事故，我們又有否做好備災準備，以便隨時作出性命攸關的決定？

颱風來襲，隨時要準備逃生。（資料圖片）

「避」災？「備」災！

雖然災難無法避免，但我們可以未雨綢繆，積極裝備自己，一旦事故發生，除了有助自己脫離險境外，亦有能力向有需要人士伸出援手。以下的備災三步曲及逃生包知識你一定要知！

小朋友參加香港紅十字會的備災活動，透過遊戲和繪畫學習有關逃生包的知識。（機構提供圖片） 備災三步曲 第一步：居安思危．了解風險及做好準備 時常保持防災意識，為應對緊急情況，應該先了解風險，以作準備。時刻留意天氣變化，無論在本地或海外，都應購買保險以防萬一。香港紅十字會網站有更多有關應對緊急情況的資訊。 第二步：制定應急計劃 每個家庭都需要一個應急計劃，以便各位成員知道在緊急情況應該如何應對，以及了解家居逃生路線。一旦發生緊急情況時，有可能會與家人失散，因此需要在事前確保每個人都清楚知道緊急集合地點及聯絡方法。 第三步：預備逃生包 發生災難前便應預先將所需物資放於逃生包內，並放在一個容易提取及所有家人均知道的位置，以便逃生時取用。此外，建議每兩年檢查一次逃生包內物資是否齊全，並每六個月更換支裝水及藥物等會逾期的物資。

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