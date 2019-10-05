風災、火警事出突然　「逃生包」必備14種物品｜香港紅十字會

近年香港經歷了不同的災難，如超強颱風「天鴿」及「山竹」來襲、牛頭角迷你倉火警、大埔車禍等，令大家意識到災難隨時隨地都有機會發生。面對各種突發事故，我們又有否做好備災準備，以便隨時作出性命攸關的決定？
颱風來襲，隨時要準備逃生。（資料圖片）
「避」災？「備」災！
雖然災難無法避免，但我們可以未雨綢繆，積極裝備自己，一旦事故發生，除了有助自己脫離險境外，亦有能力向有需要人士伸出援手。以下的備災三步曲及逃生包知識你一定要知！
小朋友參加香港紅十字會的備災活動，透過遊戲和繪畫學習有關逃生包的知識。（機構提供圖片）
備災三步曲
第一步：居安思危．了解風險及做好準備
時常保持防災意識，為應對緊急情況，應該先了解風險，以作準備。時刻留意天氣變化，無論在本地或海外，都應購買保險以防萬一。香港紅十字會網站有更多有關應對緊急情況的資訊。
第二步：制定應急計劃
每個家庭都需要一個應急計劃，以便各位成員知道在緊急情況應該如何應對，以及了解家居逃生路線。一旦發生緊急情況時，有可能會與家人失散，因此需要在事前確保每個人都清楚知道緊急集合地點及聯絡方法。
第三步：預備逃生包
發生災難前便應預先將所需物資放於逃生包內，並放在一個容易提取及所有家人均知道的位置，以便逃生時取用。此外，建議每兩年檢查一次逃生包內物資是否齊全，並每六個月更換支裝水及藥物等會逾期的物資。
緊急情況發生時幼童可能會十分驚慌，父母可於內逃生包放置子女熟悉及喜愛的玩具，以舒緩幼童緊張情緒。（機構提供圖片）
「逃生包」是什麼？
「逃生包」的概念是當災難發生後，一旦滯留家中或逃到另一個地方逗留，依靠逃生包內的物品或其他準備可以維持大約三天的基本生活。其實不少港人早已有「逃生包」的概念並且付諸行動，例如在颱風來臨前儲備糧食，以供逗留家中時食用；常備急救物品，以便不時之需。然而我們更鼓勵大家要準備一個像是旅行袋形式的「逃生包」，可以更靈活地應對突發事故。
為提升公眾應對危難事故的知識，同時改善高危社群應對城市危難事故的能力，香港紅十字會為不同社群及團體開辦一系列備災基礎訓練，透過講座、工作坊或互動遊戲介紹備災的基本知識，包括香港常見災害、逃生包、傳染病、急救學原則和心理急救的基本概念。詳情請按此
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香港紅十字會簡介
香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡成員之一，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為緊急救援及備災、社區健康服務及教育、人道參與及教育、以及特殊教育及復康，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。詳情請瀏覽 www.redcross.org.hk。
【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【一家大小】家中常備逃生包 有備無患減損失」。】
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