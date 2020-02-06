【媽媽心底話】孩子希望成為哥哥姐姐　懷二胎需要勇氣和足夠的愛

編按：當媽媽懷了第一胎後，父母對懷第二胎都會有不同的感受與想法。假如，你的孩子希望你多生一個小孩給他，你又會怎樣回應孩子的心聲呢？就讓我們看看以下作者的分享吧。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【二寶孕記】懷二胎嘅勇氣 | 係愛 x 陪伴成長 x 手足之情」，刊於01撐場】

生了和牛B相隔4年，為何我會再有勇氣挑戰多生一個BB呢？其實我也掙扎了很久……出生於大家庭的我，在家中的排行是最小的，對上有一個哥哥、兩個家姐。所以，可以說我自細就是在一個小社區中成長，亦有很多人愛護自己。

但這一點也不是令我鼓起最大勇氣，讓和牛B成為家姐，有弟妹的主要原因。和牛B身邊有很多同齡好朋友，朋友圈的朋友都陸續成為哥哥和姐姐，這令佢開始更加渴望自己都有弟弟或妹妹。

當孩子看到同儕都有兄弟姊妹時，往往會使他們更渴望擁有手足之情。（John Looy/Unsplash）

所以，和牛B就開始經常跟我們說想要一個妹妹，想我多生一個BB給她。佢說了整整一年，令我產生一種感覺是「不多生一個弟弟或妹妹給她，我就會欠她一世」。 當時的和牛B，幾乎每隔一兩日就會跟我說「我好想要個BB」、「媽咪，你可唔可以生一個BB俾我」。 然後，當你看到她抱着家中的娃娃當成是BB一樣照顧，你就會覺得她真的很想做姐姐。

直到我終於成功受孕，和牛B的開心和興奮程度，是遠遠超乎我和牛爸的想像之內，佢跟我們說：「媽咪，多謝你為咗我生BB」。而和牛B幾乎每日都會抱着我，輕吻我的肚子。她每天都會跟BB談天，每次都會好期待陪我去做產檢。她還不斷告訴我，她會將所有最好的東西都給予妹妹。

家中的孩子能夠相親相愛是不少父母的願望。（FuYong Hua/Unsplash）

「一個好，兩個好」其實每個人的需要和想法都不同，我期望和牛B可以有弟弟或妹妹，想她能夠感受到手足之情。成長階段有弟弟或妹妹的陪伴，對於她在社交發展技巧上，都會比獨生子女更有優勢。當然，你可以話資源或者會被分薄。 但到和牛B長大，當我和牛爸都年紀大的時候，這亦可以減低和牛B的負擔，不需要一個人照顧我們。當然，也可以把我們都送去老人院吧，而當我們兩夫妻百年歸老的時候，如果和牛B傷心的話，亦有弟弟或妹妹可以一起分憂。

妹妹還未出世，已經得到了姐姐很多很多的愛。作為父母，真的很期望妹妹出世後，兩姊妹真的可以相親相愛呢！

成長階段有弟弟或妹妹的陪伴，將有助孩子在社交方面的發展。（Hisu lee/Unsplash）

內容提供：wagyubmami 和牛媽媽

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