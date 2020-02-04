【武漢肺炎】料理達人媽媽教買耐存食材　減少外出節省口罩

武漢肺炎疫情在港蔓延，學校停課至3月份，家長為子女除了要張羅口罩，也要照顧家人三餐飲食，保持均衡營餐；由於口罩難求，大家都盡量避免外出，有媽媽表示為了節省口罩的使用量，所以每次都出外買餸都會預先買定幾天的食材，以減少出門的次數。料理達人媽媽Wing Wing及Kanris也與我們分享近日買餸心得及可存放較長時間的食材，由內至外照顧家人健康。

兩孩之母Wing Wing每天會為小朋友即製新鮮便當，並在社交平台專頁分享心得，獲一班家長追看，雖然武漢肺炎肆虐，但她仍然希望可以保持小朋友均衡飲食，多吃蔬菜。她說：「但因為菜的保存期不長，所以不能買太多，但我會買些較乾身的，菜心、西蘭花、合掌瓜、因為這些超市也可以買到，西蘭花我用膠袋袋住放入雪櫃的蔬菜格都可以存放一星期，菜心放在蔬菜格3天也無問題，瓜可以放4至5天，其實平時我會將新鮮粟米生拆出來放入密實袋再放入冰格，可保存更久。」

+ 6 + 5 + 4

水果方面，她會選擇蘋果、橙，既保存得較長時間，小朋友又易接受不挑食。而當中有一款食材她表示很重要也是必買的，她說：「不得不提是一定要入定雞蛋，因為雞蛋煮法多變化又有營養，蒸水蛋、炒蛋、蛋卷、蛋餅也可以。」

另一位全職媽媽Kanris與兒子Johnatha不時把煮食片段放到社交平台，擅長用簡單食材製作美味菜式。前日她到樂富街市買餸，她說：「因為要省時省口罩，去街市我都要買定兩三日食材。蔬菜我會買節瓜西蘭花，因為留得較長時間，而且要考慮家人飲食均衡，平時每餐都有魚、肉、菜，也會煲湯，所以想盡量保持住。而且丈夫要上班，也不想他出街食，所以要準備他帶飯。」