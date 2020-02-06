【武漢肺炎】搶完米再搶廁紙　本地生產環保紙巾照被搶購一空

武漢肺炎疫情影響下，香港人人心惶惶，先是搶購口罩、消毒酒精、消毒濕紙巾，再到搶購糧食，日前更傳出大陸進口廁紙受影響，結果揭起廁紙搶購潮，連全港首間紙包飲品盒回收漿廠及教育中心「喵坊 Mil Mill」製造的再造紙巾都被搶購至缺貨。 「喵坊 Mil Mill」的再造紙巾去年底正式成立，回收紙包飲品盒及其他紙品，抽取這些紙纖維送到越南製作再造紙巾。即使大陸進口廁紙真的因此受到影響，或許這種再造紙巾能夠讓香港人不再依賴內地生產，避免原材料不足或進口問題導致缺貨的情形。

昨日網傳大陸進口廁紙受影響，不少市民隨即到各大超級市場掃貨，甚至出現「排隊買廁紙」的現象。而全港首間紙包飲品盒回收漿廠及教育中心「喵坊 Mil Mill」亦表示從開始推到農歷年前來的四柜貨基本上已清，不過越南工廠已經加緊趕工，下星期就能返貨。

「喵坊 Mil Mill」出產的紙巾100%利用本地回收廢紙或紙漿，抽取紙纖維送到越南製作FSC 認證（Forest Stewardship Council）的再造紙巾，生產一噸再生紙比起原木漿紙斬少24棵樹，亦減少33%用電量、37%碳排放、49%用水及39%固體廢物，再生紙經嚴謹的消毒殺菌程序，不含螢光漂白劑，水溶性高，不易塞渠。不但環保，亦能自給自足。

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香港以往一直依賴進口紙巾，當生產地出現問題或原材料不足，就容易造成缺貨問題，因此市民在擔心進口廁紙供應不足的同時，不妨支持一下本地出產的環保紙巾。

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