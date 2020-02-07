【武漢肺炎】中醫教路按4個穴位　煲潤肺湯水助增強正氣抗疫

隨着在中國確診病例不斷攀升，世界衛生組織昨日表示，中國國內新冠病毒疫情尚未達到頂峰，仍處於疫情大規模爆發的階段，令大家人心惶惶、同時假消息充斥網絡世界。很多市民不出門留在家中，註冊中醫陳國正認為多困在家中、並接收很多負面消息易生郁悶，影響健康，此時此刻更需要保持正氣，可多按壓指定穴位，以增強正氣，有效提升抗疫能力。

負面信息多影響身心健康

註冊中醫師陳國正經過2013年對抗沙士一疫之後，體會到人身之正氣是對身體有十分強大之保障。他說：「在中醫角度裏，有說『七情』是很影響我們健康，怒喜憂思悲恐驚，嬲怒會影響肝，過份悲哀會影響肺部，驚恐會影響腎七情不會隨便影響我們，但有兩個條件，第一是突然間，例如有一刺激是超乎我們能夠承受；第二是持續及不斷的，我見現時大家常處於這個狀態而不自知，例如長期看到一些消息引起自己嬲怒悲哀和擔心，這就很影響我們的健康，所以如果自己不能負荷太負面信息，不妨選擇性接收。除了戴口罩保護自己外，加上用中醫之方法提升正氣，是絕對有助抗疫，未來中醫可在此方面發揮其獨有之作用。」

增強正氣有助抗疫4個穴位

陳醫師為大家介紹4個穴位，每天可按一次，每次一至三分鐘，小朋友5歲後可以，惟注意有些穴位在肚位置，故孕婦不宜。陳醫師說：「如果本身有氣鬱者按壓時感到痛楚，如果特別酸痛就要由酸痛按至痛楚減弱，一般需要一至兩星期，痛楚會改善，多按可暢通鬱氣，適合現時社會氣氛。」

點圖即睇增強正氣有助抗疫之4大穴位：

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潤肺保脾保腎湯水

陳醫師指今年比較「燥」，所以煲潤肺的湯水有保護肺部功效，他特別推介一款適合大人小朋友飲用的湯水，有潤肺、保脾、保腎之效，增強抵抗力，而煮法跟平常煲湯一樣即可。