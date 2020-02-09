【mama choice】把握停課期　一招讓兒子成功學習自我管理

如果停課期不延長，兒子的農曆新年假期足足放了一個多月假，比得上暑假，但最大分別是此「假期」要少出門，沒有旅行、沒有主題樂園、就連圖書館、興趣班、甚至公園都不能去，與朋友同學相聚也可免則免。小朋友在家中愈來愈百無聊賴變得懶散，記者於是利用兒童教育升學專家Ken Sir的時間表建議，引導他自我管理時間，方法簡單有趣，一天時間兒子判若兩人，實施一星期效果顯著。 攝：許珞珩

停課初期，因為不常出門，兒子終日常拿著電視搖控轉台，一攤在梳化就大半天，我開始覺得不對勁。

由於我在這段期間是home office，可以看到兒子天天在家百無聊賴的樣子，想到平時留白的機會不多，就由他吧!但如是者再過一星期他也無所事事的情況而且愈來愈嚴重，終日常拿著電視搖控轉台，一攤在梳化就大半天，我開始覺得不對勁。適逢有一天我要與一間著名幼稚園校長做電話訪問，她一言驚醒我。

除了常規學習，我們更會注重小朋友在家中自我學習及自我管理，協助學生用為自己設計作息及學習的時間表，讓小朋友可以參與，因為家長可能要工作沒有時間兼顧，希望小朋友可以自我推動，而不是等待大人給他們安排，這是自我管理的重要。 啟思小學附屬幼稚園吳慶蓮校長

如何製定吸引小朋友的時間表

於是我向正向教育專家Ken Sir查詢，他說：「製定時間表是小朋友學習做自我管理最重要一環。但大前題要有趣才可以吸引小朋友，投其所好很重要，例如他喜歡蜘蛛俠，可找蜘蛛俠主題的時間表，網上可以下載，不想自製也可以在網店找到現成的。」

準備好材料開始製作

Ken Sir說：「製作過程當中，要讓小朋友有份參與，定出每個活動的時間，可以將活動題目用磁石讓小朋友當成貼紙，貼在時間表上。」

家長要注意事項

Ken Sir提醒家長要注意的是：「我們要量力而為，不可以超出小朋友能力，尤其是第一次做時間表的時候，最好他本身可以做到，只不過是我們加輕輕的難度，讓他們取得成功感才繼續。另外，當小朋友成功跟時間表做到，家長要欣賞他，不要覺得是理所當然的事。」

點圖即看記者實時間表製作：

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完成工作及學習的活動，可以有星星貼紙作為獎勵，獎勵內容都是他最喜歡的打遊戲機、看日本卡通片或自選家人齊玩遊戲等......

實踐的第一天已立即看到成效，當有了他自定的時。他還是一副懶洋洋的樣子，第二天卻變得很積極、充滿動力，自己才是時間管理，觀察5天仍然進度良好，各位家長不妨試試。

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