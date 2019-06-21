【Mama Choice】推介3間新派素食自助餐　讓偏食兒子吃菜無難度

每逢大時大節，我們都喜歡一家人去吃自助餐慶祝，但近日不時有肉類出現問題的新聞傳出，豬有豬瘟、雞有禽流感、牛有瘋牛症、海鮮有孔雀石綠、腸仔火腿午餐肉被驗出有致癌物，單是為孩子選食物已經很頭痛。 雖然我不時也會煮素菜吃，但每次也對不上了兒子胃口，眼見新派素食自助餐開到成行成市，於是趁早前的母親節，我提出要一改以往大魚大肉的習慣，改去素食buffet，希望吸取更多煮素靈感，結果全家人都愛上，款式多元化，味道更加吸引大人小朋友，絕對有驚喜。兒子邊吃邊表示沒有殺死動物的感覺很好，而且價格相宜，隨後的生日飯及父親節，我們也決定要試一試現時不同的人氣素食餐廳。 對於不少人會質疑兒童吃素營養是否攝取充足，請教了註冊營養師劉惠汶(Vivien)，解說吃素注意事項，讓大家吃得放心之餘，也為地球出一分力。 攝影：許珞珩

《走肉‧朋友》 鄰近奧海城的「走肉‧朋友」，位於大角咀美食區，冷盤熱食及甜品樣樣齊全，款式造型亦同樣精緻美味，每兩個月便會轉主題，適逢當日光顧時主題是「當走肉遇上蔬菜」，多款食品加修水果與蔬菜，讓向來不喜歡吃蔬菜的兒子不知不覺吞了不少落肚，媽媽特別喜歡他們的甜品，驚喜十足。另外，我非常欣賞該店自取餐具，並鼓勵客人用一套餐具用餐，用膳完畢後，自行將碗碟杯筷放置回收箱内，並清理自己剩餘的食物，藉此提醒我與兒子珍惜食物，很有環保意識。

兒子最Like菜式 ：士多啤梨藍莓甜薄餅、日式蔬菜沙律腐皮壽司、薯條、咖喱魚蛋、蒸包、葡汁焗四蔬、自選豆腐花。 媽媽最Like菜式：川味麻醬素雞絲、口水素雞、蜜瓜布甸、素薑醋、橙花骨、藍莓准山、蘋果撻。 地址：大角咀博文街28-30號地舖 價格：午市$68-$90元 、晚市$125-$150元（1.1米以下當小童收費為$95元-$120元），不設加一服務費。 點圖看【走肉朋友】食物款式▼

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《素一》 銅鑼灣新開的「素一」是兒子最喜歡的素菜館，事緣我從來沒有讓兒子吃過魚生，素一大量供應手握素刺生壽司，師傅親手握出的壽司飯口感一流，加入日式芥辣及專用豉油，感覺簡直跟吃真的魚生壽司沒分別，重點是不用擔心有蟲；還有甜蛋壽司、素食花之戀、加州卷等。另外炸物、甜品及熱食也相當有水準，飲品更有兒子最愛的豆漿，可以補充足夠蛋白質。據知大廚曾是寶蓮寺總廚，而且選址銅鑼灣，環境裝修寬敞，地點方便。

兒子最Like菜式 ：冷烏冬、手握壽司、加州卷、百香果啫喱、素餃子、茄醬焗法包、南瓜餅、炒飯、豆漿。 媽媽最Like菜式：椰汁雪燕、涼拌黑木耳、雜菌天婦羅、黑椒炒意粉、豆沙餅、梅菜蓮藕、上海煙燻素魚、胡椒鹹酸菜湯。 地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower535地庫B04舖 價格：午市（75分鐘）HKD$78-$98元 、下午茶（90分鐘）HKD$68-$78、晚市（90分鐘）HKD$168-$188元，三歲以下免費，十歲以下半價。 點圖看「素一」食物款式▼

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《無肉食》 在推廣本地素食自助餐文化上「無肉食」應記一功，全港有共三間分店的，在他們首間北角店開張時，我已一試難忘，隨後在佐敦及旺角開設分店，規模愈做愈大。食物同樣有分純素及蛋奶素，適合不同素食者。「無肉食」是先付款後入座，吃完後自行清理餐具及廚餘並放在指定收集區，平時飯後不會幫忙收拾餐具的兒子這個時候會卻會積極幫忙。

兒子最Like菜式：Pizza、芝士撻、蘿蔔糕、生煎包、餃子、紫菜卷、春卷、拔絲、炒麵、豆漿。 媽媽最Like菜式：紫米露、涼拌素雞絲、凍豆腐、沙律、泡紅菜頭、五香柚皮、馬蹄糕、酥炸金菇菜、炸蘿蔔絲酥、煎腸粉。 地址：無肉食 佐敦德興街8號舖 價格：午市HKD$70-$80元 、晚市HKD$110-$130元（1.2米以下當小童一律減HKD$20元），不設加一服務費。 點圖看更多食物款式▼

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註冊營養師劉惠汶Vivien（照片由受訪者提供） 註冊營養師劉惠汶(Vivien)表示由於兒童處於成長階段，無論是吃全素或蛋奶素也有一些地方要注意。「如果是吃全素，首先要注意是小朋友的蛋白質攝取量是否充足，因為蛋白質主要是建立肌肉及保持整體免疫系統健康的來源，吃全素的小朋友可以在豆類和穀類攝取充足的蛋白質。 可吃菠菜、紅腰豆、黑木耳吸收鐵質 其次要注意小朋友的鈣質攝取量，鈣質對骨骼的建立是非常重要，如果小朋友吃全素很大機會不會飲或食用奶類製品，有機會令鈣質攝取量不足，建議可以在豐富的蔬菜類吸收鈣質，例如西蘭花、白菜仔、羽衣甘藍等，而近年流行的加鈣豆漿、杏仁奶、米奶及燕麥奶也可以全素小朋友吸收豐富鈣質的來源。第三就要注意鐵質攝取量，因為動物來源的鐵質，好像牛肉、紅肉等，獲人體吸收率較植物來源的鐵質豐富，這些都是素食小朋友應該要注意的地方，如果要植物來源吸收鐵質，可吃菠菜、紅腰豆、黑木耳等食物亦含有豐富鐵質，同時可選擇維他命c豐富的食物，例如奇異果、橙等補充均衡營養。」 另外，Vivien針對市面上素食自助餐，亦提出一些建議讓家長參考。「如果小朋友本身不是全素或吃素為主，吃素自助餐時可視乎食物來源作出適當選擇，例如是豆卜、紅燒豆腐或者是一些炸的食物，要注意油份較重；另外醬汁亦都是要注意，因為素食食物可能有多醬汁，例如蔬菜吸油量高，變相有機會讓小朋友攝取較高油份。」 （以上資料以餐廳公佈為準）

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