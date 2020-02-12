【武漢肺炎】合廠媽媽、兒童院小孩　親手縫製「香港製造」棉口罩

新冠肺炎疫情緊張，口罩同樣一個難求。為了使珍貴的外科口罩更耐用，人人都各出奇謀。專聘請本地媽媽重返職場的機構主力縫製棉口罩，首批「香港製造」棉口罩會派予有需要的街坊；而有兒童院收到捐贈的外科口罩，亦和小朋友親手製作棉口罩，使綁帶式口罩更適合兒童使用。 （圖片由機構提供）

外科口罩供應緊張，坊間「一罩難求」，甚至炒至天價，令基層市民和福利機構亦難以購入。專聘請本地媽媽工作的合廠明白口罩已成為一家大小的必需品，卻非每個家庭能夠負擔，懂車縫的媽媽們於是發起縫製棉口罩，首批1,000個將派發給有需要的社區人士，暫時只有成人尺寸。合廠亦希望集合懂車縫的媽媽一起幫忙，為社區抗疫出一分力，惟暫時未有進一步大規模生產的計劃。

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棉口罩並不能取代外科口罩，但可以配戴在臉部和外科口罩之間，外科口罩在外可以阻擋飛抹，而棉口罩則接觸使用者的飛沫，惟需要每天清洗內側的棉口罩。

兒童院小孩親手造布藝口罩

聖公會聖基道兒童院獲善長捐贈口罩，解除院內小朋友的燃眉之急。不過，綁繩式的口罩不方便幼童使用，故有家舍姨姨教小朋友用花布製作獨一無二的布藝口罩，用來配合外科口罩使用，瞬間成立了「聖基道布藝口罩生產線」！在家舍姨姨的幫忙下，小朋友大約2個小時便能完成自己的布藝口罩。

聖基道兒童院總幹事陳王麗芬說：「統計過家舍的口罩數量，暫時足夠一個月所需，但其後復課、小朋友陸續回到家舍，數量或許就更緊張。我們也有訂購口罩，但現時仍未有消息。」陳太又指，家舍很注重衛生，均有教導小朋友好好清洗和保管自己的口罩。

在緊張的打疫時期，港人發揮互助精神！該院呼籲如大家家中有過剩的外科口罩，不妨贈予身邊有需要的人士，「有些清潔工人或者司機，也未必有足夠的口罩」，大家亦可以捐贈予兒童院及其他服務單位。