【武漢肺炎】小朋友抗拒戴口罩？　心理學家教3招令他改變想法

全城抗疫！武漢肺炎來勢凶凶，坊間想購買口罩更是一盒難求。即使買得到，很多家長亦表示幼童不肯戴上口罩，一戴上便哭鬧着要除下，令口罩滿是口水、鼻涕，變相不能再用。心理學家教3招讓年幼小朋友都明白戴口罩的作用，更重要的是要正確戴上口罩才能有效防疫啊！

口罩能阻礙透過飛沫傳播的病菌，在這段非常時期，出入配戴上一個口罩顯得尤其重要。不過，很多年幼的小朋友都不喜歡戴上口罩，父母軟硬兼施仍是不得要領，但是又不能縱容他們不戴上口罩，到底可以怎麼辦呢？

協康會教育心理學家黃俊傑明白幼童會抗拒長時間戴口罩，建議以下的方法讓他們更早適應：

1.表示體諒

假如小朋友向父母表達戴口罩感到不舒服，家長首先要表示理解：「對啊，長時間戴口罩是會感到不舒服的。」隨後解釋為什麼在這段時間，我們需要長時配戴口罩，希望讓小朋友明白戴口罩不止為了個人健康著想，亦是減少把自身的病菌、口水和飛沫傳播給他人。

如果較年幼的小朋友未必明白父母的解釋，家長可以幫忙勤換口罩，讓他們感到舒適一點；又或者在情況容許的情況下，為他們脫下口罩，稍微休息。家長宜有耐性，慢慢讓孩子理解，以及令他們知道父母明白他們的感受，不致更大的抗拒感。

2.一起練習

家長可以和小朋友一起對鏡練習配戴口罩，一齊嘗試用口罩覆蓋鼻子和嘴巴，過程中可以教導小朋友正確戴口罩的知識，又可以齊齊用手調整口罩的位置，提升參與感。父母亦可從中稱讚小朋友，令他們獲得成就感。

3.利用網上資源

網上有不少的影片、資源解釋為什麼要配戴上口罩，以及如何正確戴上口罩確保衛生，家長亦可以用來解釋給小朋友了解。