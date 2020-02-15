【武漢肺炎】當新冠病毒遇上「倒春寒」2湯水助強身｜謝嘉雯中醫

天文台預料香港下周初天氣寒冷，氣溫低見10度，下周三（19日）亦是廿四節氣的「雨水」節令，意味下星期雨量增多，氣候趨於寒濕。這種初春氣溫回升，但在春季後期又突然出現持續的低溫天氣現象， 叫「倒春寒」，稍一不慎，容易著涼生病。

面對武漢肺炎的陰霾，即使普通一個噴嚏、咳嗽，也能觸動神經，引起恐慌。不想被自己的傷風感冒嚇倒，並且防止感染肺炎，就要注意增強抵抗力，保暖防寒，從內在出發，加強防病能力。

以下兩款湯水，針對香港現時的氣候特色，為大家保暖防寒、健脾強肺，增強抵抗力。

《隨息居飲食譜》指出：「雞肉補虛，暖胃…」。因此中醫認為雞肉性味甘溫，能溫中益氣、滋養五臟。

肺為嬌臟，喜潤而惡燥，配合木瓜、雪耳，能達到滋陰潤肺的功效，又可防止雞湯過於滋補溫燥。防疫在家，容易進食過量，加上運動量不足，腸道蠕動減慢，容易堆積宿便。中醫認為肺與大腸相表裡，如果大腸氣滯不通出現便秘，反過來可令肺氣上逆而出現胸悶喘氣。此湯含豐富植物纖維，有助通便，防止毒素堆積。

中醫認為肺屬「金」， 脾屬「土」。根據五行相生的理論，「金生土」;意思是脾為肺之母，肺是脾之子，兩者是母子關係。自古醫家均重視通過健脾來達到強肺的目的，中醫稱為「培土生金法」。

脾胃功能好，氣血充足， 就可滋養、增強肺臟的功能， 有助預防呼吸系統疾病。氣血充足，就可以流通全身、不易受寒。

黨參補氣、炒白扁豆、淮山、南棗健脾益中，杞子養血、玉竹、南北杏能潤肺止咳。

除此，即使遇上「倒春寒」的降溫，也不宜把窗全部關上，否則空氣難以流通，不利健康。

倒春寒時，相對暖風機，更要適當使用抽濕機。因春天氣候潮濕，有別於冬天的寒冷乾燥。潮濕天氣令人易犯「春困」，表現嗜睡倦怠，亦令細菌容易滋生，引起其他疾病，如腸胃炎等。

除了食療強身外，還要在外時刻戴口罩，勤洗手，防止感染。有病就要馬上就醫，別拖延病情。

註：以上食療只供參考，各人體質不同，飲用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

謝嘉雯中醫師

兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。

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