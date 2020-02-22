【武漢肺炎】對疫情不安變「盲搶」　4招「抗疫定心丸」｜陸詠詩

面對新型冠狀病毒疫情持續，社會到處正瀰漫著一種焦慮恐懼的陰霾，一方面擔心自己和家人受感染，另一方面「盲搶」糧食及口罩潮更令人感到焦慮及難過。面對疫情所帶來不可預測的危機，我們難免容易感到不安、憂慮、緊張、沮喪及無助，這些都是自我保護機制下的常見正常反應，心理學上所謂「戰鬥或逃跑反應」（Fight-or-Flight response），是當在大自然遇到猛獸，我們便要選擇逃命或搏鬥。 在面對這次嚴重的傳染病疾患，擔憂生命可能有危機的情況下，我們會盡力想辦法找物資生存及保護自己，不讓自己及家人生病，這些行為反應 是可以理解的。 【編按：作者為心理學家陸詠詩博士】

然而，除了要保護身體及提升免疫力對抗病毒，我們不要忽略面對當前危機的心態，要調節穩定自己及家人情緒，保持希望及正面的意志，才能讓我們安然跨過當前難關，我們不妨參考以下定心法，幫助自己及家人渡過這次危機：

定立遵守健康指引 不高估危機

疾病當前，我們不妨多參考衞生署等的健康指引，做好預防措施，勤洗手、在公共場所等戴上口罩，注意個人衛生等，為自己及家人訂立合宜的應變計劃，例如：留意自己及家人有否患病徵兆，萬一需要求診，需要通知甚麼地方或機構（包括：工作機構、其他家人、醫院等）及作些甚麽計劃安排（例如：安排甚麼同事協助工作等），未雨綢繆，將有助提升我們的控制感，減少不必要的擔心。同時，提醒自己不要過分高估當前危機，只要我們能維持穏定的生活作息及營養，加上適當的運動，我們不需過分擔自己或家人會染病。

安定自己身心 不自亂陣腳

每天訂立一些短暫時間讓自己安定身心，我們可以進行一些靜觀練習，或刻意安排一些閒餘感興趣的事情，例如：聽音樂、行公園、祈禱靈修、做運動，暫時放下其他訊息、意念及工作，讓自己真正放鬆。

確定分析資訊 不被情緒主導

在疫情的陰霾及充斥不同的媒體資訊下，我們很容易接收到不少錯誤及不實資訊。我們不妨適當地限制自己接收訊息，例如：每天限時不超過兩小時，也要提醒自己需要理性分析及過濾所接收的媒體資訊，不要被情緒主導，墜進過份恐慌的「盲搶」漩渦中。如果有失眠情況，更要留意避免在睡前接收太多相關訊息，以免更難入睡。

定時互相關心 守望相助

「難過難過關關過」「同舟人，誓相隨，無畏更無懼」，香港人憑著守望相助，渡過了一個又一個難關，今次也不會例外，在危難中更要發揮獅子山下同舟共濟，守望相助的香港人精神，我們不妨多與家人保持聯繫，主動表達關心及提供協助，分享感受，縱然未必可以安排家庭聚會，但是我們可以電話、心意咭等互相問候及支持，甚至與孩子一起把一些多餘的防疫物資轉送給一些獨居長者、清潔工人及露宿者，以行動實踐「施比受更為有福」的美意。

盼望我們能在經歷危難中，能守住盼望，也互相守望，安然渡過這次難關。

作者簡介：陸詠詩博士 （聖公會聖基道兒童院臨床心理學家）

陸博士現任聖基道兒童院臨床心理學家，香港大學臨床心理學博士、香港心理學會註冊臨床心理學家及副院士，具超過十年為有特殊需要兒童及家長提供臨床心理評估、諮詢及治療的工作經驗，並曾多次應邀為不同學校提供專業培訓講座、工作坊及小組，包括:正向心理、如何處理有特殊學習需要兒童／青少年的情緒及行為等主題。

機構簡介：聖公會聖基道兒童院

於1935年成立，最初主要收容當時社會上的孤兒，現時已發展成為多元化的兒童服務機構，更是全港擁有最多兒童之家服務名額的非政府機構，致力幫助兒童在關愛的環境下成長，發展潛能，並且活出豐盛人生。

服務內容包括兒童住宿服務（兒童之家及寄養服務）、幼兒服務（幼兒園、愛幼坊及童行有愛—幼稚園駐校社工服務）及非政府資助服務（健苗軒、生活好點、同心牽及臨床心理輔導服務）。

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