【武漢肺炎】停課上網姿勢不良易寒背　脊醫教你3招應對

武漢肺炎疫情仍然未明，教育局於日前宣佈，全港學校繼續停課，不早於3月16日復課。不少學校隨即應變，活用電子教學，除了遙距教學，亦提供網上教材，或要求學生繳交網上功課。長達兩個多月的停課期，學生在家坐定定使用電腦的時間大增。註冊脊骨神經科醫生何梖榮指，若果姿勢不良，隨時引發不同身體毛病！

注意成人桌椅

幼稚園生及小學生，平日學習未必需要長時間使用電腦，在家中也未必有一張專屬的電腦桌，何脊醫表示，霎時間停課，要利用電腦上網學習，很多時家長會安排他們使用成人的電腦及成人的桌椅。「使用電腦時要注意姿勢，若小孩子用上了成人的電腦和書桌配置，屏幕、滑鼠的高度可能不適合，或令孩子用電腦時不自主的向前傾，久而久之形成寒背、高低膊等問題。」寒背不但會令孩子出現背痛，還會把胸椎的弧度推高，肋骨架擴張空間變少，吸入的氧氣量亦會下降。長此下去，孩子便變得易累、不能集中精神，影響學習成效。

3招應對姿勢不良

何脊醫指，使用電腦時，要注意視線與電腦屏幕應成水平線，滑鼠的位置亦不宜過高。他建議家長可選購專門為孩子而設的桌椅；如小孩需要坐在成人書桌使用電腦，可以調較椅子高低，讓孩子在合適角度觀看屏幕。值得留意的是，使用電腦的時間不宜過長。「家長可預先設定時限，如每半小時便著孩子起身郁動吓」，以避免長時間維持同一姿勢，對身體造成壓力。