【爸爸媽咪唔易做】利用繪本延伸及創作　學習保護自己｜H.Y老師

相信在停課的日子，每位爸爸媽咪每天也為安排小朋友在家中的活動感到苦惱。最近經常收到很多分享是：「停課最嚴重是沒有了規範。」因為上課是按時間表，每天的流程也是一樣。可是，當長期在家中熟識的地方，小朋友也如大人一樣有懶散的情緒。所以H.Y老師認為每天必需繼續有閱讀故事的習慣，這樣才可以讓小朋友在懶散中尋回專注，閱讀故事後加入自己的分享和小創作，這樣可以在家中繼續鞏固他們的學習能力。

H.Y老師選擇這繪本的原因，除了是最近口罩成為小朋友的生活經驗外，另一個原因是希望小朋友明白當剛開始不舒服的時就要尋找醫生，千萬不可以隱瞞病情，立即了尋找醫生的醫治才是正確的行為。同時，學習在病菌下如何保護自己，例如穿足夠衣服、多休息、多喝水等。

最後，醫生是最走在前線，所以我們都要讓小朋友深存感恩的心！

現在新型冠狀病毒關係，無論何時何地都要佩戴口罩，無論大人或小朋友都會有感到不方便的時候，但是我們也要保護好自己的健康。大家繼續小心抗疫，「停課不停學」H.Y老師與你們一起！

繪本《乞嚏》:

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作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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按圖即睇：簡單教材 教小朋友邊玩邊學數數字｜H.Y老師