【爸爸媽咪唔易做】面對小朋友的謊言　父母可以點做？｜H.Y老師

最近看到有關陳小春跟Jasper 的綜藝節目，入面看到他怎樣處理和教導Jasper有關「說謊」。他清楚向兒子指明「說謊」的嚴重性，並說出日後遇到這些事需要如何處理，最後更為自己被情緒主導的行為跟孩子道歉和送上窩心的擁抱。每人對「說謊」的處理方法都有所不同，因為最暸解孩子性格必定是爸爸媽咪，但H.Y老師最欣賞他願意為兒子建立榜樣，為自己的過度情緒的行為道歉。

從小到大我們看過《木偶奇遇記》、《狼來了》等故事，教導我們說謊的嚴重性和後果。當小朋友還年紀小時，對這些童話故事都深信不疑。但小朋友還是會長大，當生活經驗變得豐富後，心中總會有想嘗試的事情。有誰沒有想過實行那些壞行為呢？

H.Y老師為學生進行家居訓練時，發現了需要家長在家中協助的項目被打交义了，而這個太不入流的欺騙手法太有破綻，因為H.Y老師從來在記錄時是不用紅色筆的。H.Y老師問：「上星期的故事創作最喜歡得角色是什麼呢？」學生說：「我沒有做，因為媽咪說H.Y老師你說不用做，所以媽咪打交叉了，你不用問媽咪了。」H.Y老師沒有即時揭穿，然後繼續說：「那你對這個故事有興趣嗎？現在你長大了，看的故事可能頁數較多，還是你想用起初開始上課時的故事？」學生說：「不用了！我不是小孩，我也喜歡這本可以繼續！」

明顯地學生想借「說謊」而達到自己的目的，就是可以不用完成較長的故事，然而太幼嫩的技倆，太容易讓大人發現了。沒有即時質問是因為H.Y老師希望通過言語來提醒小朋友怎樣做才是對的。小朋友也有自我的時候，心中都會有想犯錯的行為，但是如果每次都指罵時，這樣會讓他們覺得羞愧和自卑，日後遇到什麼事也不再願意跟大人傾訴了。「說謊」，就是因為知道自己做錯事，所以不是成癮的話，作為大人嘗試多一點耐心和關懷，除指罵外，嘗試暸解小朋友心中所想，讓他們初步學習如何管理自己的事情。當然，每位小朋友性格也不同，相信爸爸媽咪一定能判斷如何是成癮而要嚴正處理，而何時可以多一點理解和耐性。

當遇到小朋友說謊時，不妨可以嘗試以下的方法：

1. 不立即揭穿：嘗試先暸解說謊的原因，小朋友的目的是什麼，從而用言語讓他們知道犯錯，並由他們自身說出解決方法。

2. 耐心說道理：凡事不要先指罵，耐心聽他們說謊的原因，先不要立即用大人角度強行把小朋友逼出來，而是要讓他們明白而真誠作出改正。

3. 欣賞勇於承認：小朋友說清事實後，大人可表示欣賞他們勇於面對，口頭作出讚賞，不一定只是從懲罰作總結。當然，最後也需要繼續花時間與小朋友分析問題，找出解決辦法。

「說謊」，是每個小朋友都會經歷，因為他們開始成長並希望有自己的獨立思考空間。然而面對你愛的人在自己面前說謊，是一件很難接受和包容的事，但我們就是要教導他們如何建立道德價值觀，讓他成為大人後，明白不是所有事情用「美麗的謊言」作藉口就能達到目的，相信這是每位爸爸媽咪都想看見的畫面。

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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