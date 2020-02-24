【親子教養】毋懼育兒三姑六婆　媽媽做好自己便是最好｜失敗媽媽

從前，三姑六婆只在現實世界。現在，育兒上的三姑六婆不只在你身邊，滑手機時在網絡世界也要接觸面對不少。這個年代，每個人都很容易表達意見，把自己認為最好的一套加在別人身上。漸漸，大家都變得報喜不報憂，又或者把自己生活的不完美先來修飾一下。人與人之間的距離看似近了，卻又可能更陌生也說不定。

我們怎樣去讓孩子面對這樣的一個努力建立自我網絡形象卻又很容易互相批判的世界？我的先生常笑說，「別人都讚你是天使，說你是好媽媽和太太，其實只有我才知道你是邪惡的魔鬼。只有我才遷就得到你。」五十步笑百步，我總是冷笑回應他，彼此彼此啦！

事實上，要處之泰然面對「三姑六婆」和網絡過路人的意見，假如我們自身的價值觀思想和原則是堅定的，也不見得這些意見很困擾。家庭裡的愛與同理心，永遠較外人的意見重要。例如，我和丈夫因性格和背景的巨大差異，在共同生活和育兒路上常常會引來一些路人或友人的關心、不看好或冷嘲熱諷，有善意亦有惡意，亦反而是這些經歷，令我更覺珍惜天父讓我遇上這位丈夫的可貴。當家中經歷到自己完全想像不到的包容和愛，我倆才會有驚人的生命成長和看到家人之間千金難買的真、善、美。

曾經，我有一段時間，我好怕丈夫的缺點會影響到孩子，甚至想像到他長大後也和爸爸一樣，那些日子卻總是家庭關係最緊張的光景。

後來我才醒覺，只要自己努力用謙卑的心去經營這個家，放手自己不能掌控的部分，孩子自有他不完美而幸福的人生路去走。誰知道呢？我也沒有承傳了父母所有的不完美。再者，儘管孩子未來有了部分媽媽我和爸爸的缺點，老師和朋輩也許能正面提醒他去進步啊？又或他未來有一個心有靈犀的伴侶補他的不足呢？聖經說，不要為明天憂慮，這真是至理明言。

孩子最後能不能把我的優點變成他的優點，這個我不肯定，但我倒發現，自己能做到看見家中的孩子或老公「跳掣失靈」時處之泰然，自己整個人立刻變得有氣質、美麗又和善，頓時好喜歡這樣的自己。這不就夠了嗎？媽媽我先管好自己的人生，就已功德無量了。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】