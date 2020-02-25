【武漢肺炎】停課令校車經營艱難　司機保母手停口停已有公司結業

武漢肺炎疫情持續，除了幼稚園經營困難外，學童車服務亦受影響陷入停頓狀態，學童車協會主席林志平接受訪問時表示業界2月份僅收得不多於兩成車費，當中繳交車費的家長亦要求退款。司機、保母手停口停，業界經營前所未有艱難，林志平表示縱使政府抗疫基金一筆過補貼1萬元，也不足應該每月供車會，未計停車費場及員工薪金，擔心未能捱到復課，已有公司要結業。

僅收得2成車費

學童車協會主席林志平回覆記者時表示：「二月份停課後有些家長已經不願意交車費，交了車費也會跟我們商量如何辦理退款，因為由1月20日起有學校已陸續放假，放完農曆新年假後便開始停課，變相二月份的車費袋也未能派到學生手中，而派了出去的亦都只有少量收回來，甚至一些用開自動轉賬的家長亦要求退款或補上復課後延期車費，大約現在只收到兩成車費，未收的應佔大多數。」

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每月開支最少4萬

政府上星期向立法會提交文件申請撥款抗疫基金，當中建議向每輛保母車車主提供一筆過1萬元現金資助，但林志平表示一萬元資助金並不足夠支持供車會及車位租金，他說：「一架車停車場費平均每月是3至5千元不等，但我們面對最大的困難是供車會，因為政府推出的環保條例令我們業界近5至10年來陸續更換環保車輛，所以很多人每月普遍要供一萬至萬多元車會費，還有司機及保母的薪金，每月開支最少4萬。一次過資助一萬元根本不足夠，而且也不知道甚麼時候能夠開學，連資助金幾時可以到手都不知道。」

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盼政府撥款更大資助額

林志平表示學童車在法例上只可作接載學童，不能作其他服務使用，他說：「學童車收入來源是比較窄，因為不可以做旅遊車接送、上下班穿梭巴，我們收入主要來源就是車費，沒有車費整個營運將會停頓。而且對於3月份是否開學仍然不樂觀，雖然有公司會支付一部份薪金給司機與保母，但現在情況真的非常艱難，無車費收入令車主斷供車會、司機和保母離職，就算復課也會影響服務提供，希望家長諒解學童車業界的困難，可以繳交2月、3月每月800至1000元車費，助業界渡過眼前難關，收費會稍後延長7月暑假服務時補上。」

另外，林志平更希望政府可大力資助他們度過難關，他說：「例如免息貸款或撥款資助直到復課，當我們可以正常收取車費時才慢慢補償，就正如政府資助幼稚園，就是想維持幼稚園的營運不會因為疫情已關閉。」

部分私立幼稚園停課期間學費及校車費安排：