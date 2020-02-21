【武漢肺炎】教育局提供9億抗疫津貼　教協：只屬杯水車薪

教育局於昨日（20日）公布，將會向中小學和幼稚園以及其學生提供額外津貼，以協助減輕學校及家長在抗疫及停課期間額外支出的負擔，預料涉及約9億元款項。香港教育專業人員協會（教協）指，紓緩措施有助紓解幼稚園的燃眉之急，但只屬杯水車薪，若疫情持續，必須加強支援力度。

提供9億抗疫津貼

教育局局長楊潤雄表示，為了預防新型冠狀病毒在校園傳播，全港學校由二月初開始暫時停課，理解不少家長需要繼續為子女繳付與學習有關的支出，以及需為子女購買閱讀及學習材料或電子學習裝置。「為了減輕家長的負擔，即將成立的『防疫抗疫基金』將撥出約9億元， 把二○一九／二○學年的每名學生津貼增加1,000元，由2,500元增加至3,500元，惠及約90萬名學生的家長，他們無須另行提交申請。」局方指，現正根據先前訂立的時間表，處理學生津貼的申請，預計可在『防疫抗疫基金』成立後一星期內，發放第一批3,500元的學生津貼，其後批次會陸續發放。

在支援學校方面，教育局表示，早前已表明在考慮復課時，會依據醫學意見、學校的準備及社會防疫物資的供應等，當具備足夠條件復課時，才決定復課的日期，並會盡早通知學校，讓學校預早作出安排。然而，學校仍須為日後的防疫工作做好準備。局方會調撥現有資源，為全港提供全面正規課程的學校（即所有公營學校、直接資助計劃學校、私立中小學及幼稚園）提供一筆過的額外津貼，幫助學校補充其防疫物資（例如口罩、體溫計等）或清潔校園，以及支付其他與防疫抗疫相關的開支，預計可惠及約2,200所學校，涉及額外開支約4,200萬元。在資助額方面，因應不同類別、不同規模的學校，每校可獲10,000元至25,000元不等的撥款。

教協：仍待加強力度

教協表示，早前就幼稚園營運困難提出多項建議，認為政府是次聽取幼教界意見，提出的紓緩措施方向正確，整體而言有助紓解幼稚園的燃眉之急，但幼稚園的規模及營運模式非常多元，按現時政府推出的一筆過津貼，未必能充分支援各類學校應對疫情。「特別是私立獨立幼稚園獲得8萬元的津貼只屬杯水車薪，政府應設法加強支援，否則這類幼稚園會有很大營運困難甚至面臨倒閉。」教協認為，若疫情持續，更必須加強支援力度，促請政府應盡快與幼教界商討相關的細節安排，以釋除憂慮。