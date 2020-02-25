2歲童突奔前擁抱陌生外賣員　母急拉開　後來才知對方愛女剛病逝

擁抱能讓人感受愛與溫暖，一名薄餅速遞員完成任務要離去時，屋主的2歲男孩突然衝出張臂向他討抱抱，外賣員也給予擁抱回應。後來據外賣員透露，16歲的女兒才剛剛因為意外去世，男童的擁抱給了他莫大的安慰。故事曝光感動許多網友，紛紛表示「我的眼睛在流汗了」。

據《Daily Mail》報道，美國羅德島一名薄餅速遞員Ryan Catterson在周末晚上為顧客送餐，當完成任務要離去時，顧客的2歲男童Cohen Sheely突然衝出奔向他要求抱抱，他順勢給予擁抱回應，男童還噘起嘴要親親，模樣十分可愛，畫面全都被屋外的監視器錄下（點圖放大瀏覽）↓↓↓

男童母親Lindsay Sheely將畫面PO上臉書，經由友人的分享，外賣員Ryan聯繫上男童的母親，透露當時男童的擁抱，對他意義重大，因為他才剛剛去失16歲的女兒，心情十分低落，男童的擁抱給了他莫大的安慰，猶如過世的女兒再度擁抱他。Ryan表示女兒與前妻住在加州，上週意外去世，為了籌措旅費和喪葬費，他必強忍悲傷須繼續工作。

其實，Lindsay當時原本只想趕緊把兒子Cohen從陌生人身邊帶走，得知外賣員Ryan的故事後，才知兒子的討抱舉動，猶如是上帝對Ryan的祝福。Lindsay將故事分享，並幫Ryan發起線上募款，希望幫助他籌得經費好好送去世女兒一程。

Ryan與他不幸離世的愛女Alyssa（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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