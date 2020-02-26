【網上購物】AEON一田BB展　家品及BB用品最平低至3折

受疫情影響，停課、在家工作的日子持續，常常留在家減少出外，大部份人都轉為網上購物, 近期兩大百貨公司一田及AEON將會舉行BB用品及家品展覽，不少貨品更低至3折。部分產品更會於網上商店發售，買滿指定金額還有免費送貨，足不出戶都可以掃平貨，趁着減價和留家抗疫這段時間，家長們不妨看看有沒有心水的物品吧！

兩大百貨公司推春日BB展

一田百貨將於3月10日至25日舉行「元気BB育成大作戰」 一田春日BB展，精選近千款BB用品，3折起發售。為了方便家長們添置大型傢俱及日用品，由即日至3月3日，大家已經可以在一田eShop率先預訂逾300件BB用品，購物滿$800更可選取免費送貨服務，安坐家中收貨。

此外AEON亦將於2月28日至3月15日舉行「春日BB小童繽紛show」，集合了近50個人氣嬰兒用品品牌，推出低至8折優惠，同時亦有近150款貨品以低至65折發售，會場購物還有不少限定贈品，AEON會員更可享指定商品類別折上折。

現時已可以在AEONCITY原箱店及網上超市預先購買BB展貨品，包括近20件 嬰兒床、遊戲圍欄、手推車、汽車座椅及餐椅，以低至7折發售，原箱店貨品照價再95折。

按圖即睇十大抵買貨品：

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一田網址：https://eshop.yata.hk/index.php/

AEON預購網址：https://www.aeoncity.com.hk/bulkbuy_zh/babypreorder.html

AEON會場產品目錄：https://www.aeonstores.com.hk/promotion/download?id=1473&q[id_eq]=1473&f=file_chk

其他抵買貨品：