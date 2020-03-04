【新冠肺炎】外傭亂溝漂白水？即睇4大漂白水需知（附菲印版本）

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情繼續蔓延，市民紛紛搶購家居消毒產品來防疫，漂白水便是其中之一。不過，使用漂白水要注意安全，稍一不慎會產生有毒氣體，對身體造成刺激，甚至影響小朋友氣管。不少家長表示，家中外傭時常亂溝漂白水，或稀釋使用的概念模糊，令僱主十分頭痕！僱主應該如何向外傭講解？

刺激小朋友氣管

學術期刊《醫院感染雜誌》（The Journal of Hospital Infection）曾發表研究，指冠狀病毒可以停留在物件表面長達9小時，不排除引發武漢肺炎的新型冠狀病毒亦具有此特性，但相信漂白水、酒精等常用消毒用品可將其有效殺滅。在抗疫非常時期，不少家庭使用漂白水的次數更見頻繁。

家庭醫生張國威指，漂白水的成分會揮發到空氣，刺激小朋友氣管，令氣管收縮。如果家中成員有氣管問題或哮喘，情況會更惡劣。不建議長期使用漂白水，使用後亦要保持室內空氣流通，一般來說，如果每星期使用一次來清潔，影響不是太大，但假如當日所有家庭成員都沒有外出，亦可考慮使用清水作清潔。

使用漂白水時應小心處理。

不要混合任何清潔劑使用

張醫生更強調，使用漂白水要注意安全，絕對不建議混合其他產品使用！他解釋：「當漂白水和鹼性清潔劑混合，會產生有毒氣體，和酸性清潔劑混合則會產生更多的氯氣，即造成泳池氣味的成分，會對眼睛和皮膚造成刺激。」

不要使用樽蓋開漂白水

消委會調查發現，不同品牌的樽蓋分量差異頗大。例如2公升以下樣本的樽蓋容量介乎8至40毫升，容量相差可達4倍！至於2公升以上的則介乎8至15毫升，建議使用湯匙或量杯，準確量度所需漂白水的份量，或先瞭解清楚樽蓋容量，再進行調配。

不要囤積漂白水

為了抗疫，不少市民會囤積消毒產品，但漂白水絕對不宜囤積。未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以應儲存於陰涼、有遮蔽及兒童接觸不到的地方。另外漂白水的主要成分次氯酸鈉會隨著時間而分解，為確保其消毒效能，應購買近期製造的漂白水，並避免過量儲存。

如何稀釋漂白水？

使用漂白水前需要進行稀釋程序，根據衛生防護中心指引，稀釋時需要須佩戴適當個人防護裝備（如口罩、手套、護眼罩及膠圍裙），並使用冷水稀釋，因為熱水會令主要成分分解，失去效能。家用漂白水含 5.25% 次氯酸鈉，不同情況之下，需要把漂白水同不同份量的清水混和，稀釋至合適的濃度。

1比 99 稀釋家用漂白水：用於一般家居清潔及消毒。

1 比 49 稀釋家用漂白水：用於消毒被嘔吐物、排泄物或分泌物污染的表

面或物件。

1 比 4 稀釋家用漂白水：用於消毒被血液濺溢污染的表面或物件。

按圖即睇漂白水需知（菲律賓文及印尼文）：

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