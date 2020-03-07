小學老師製作創意漫畫傳抗疫正能量　商場設教材及健康展

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未退，小朋友停課在家抗疫已2個月，或者已感到悶極無聊。有小學老師伙拍插畫師，創作了一系列和抗疫有關的趣味四格漫畫和金句，希望為孩子和家長傳揚正向訊息；亦有親子商場搜羅了趣味教材和家居消毒用品，和家長小朋友們同心抗疫！

「正能量 齊抗疫」四格漫畫故事展覽

在抗疫期間也有溫暖小故事，順德聯誼總會李金小學的校長和老師獲賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」捐助，與插圖卡通「迷失的機械人Nick」共同參與製作「正能量、齊抗疫」為主題的故事。校長蘇碧婷介紹，這系列漫畫包含了6個四格插畫故事，亦有主題金句，在場的小朋友只要掃瞄QR code更可以下載貼圖和參考手冊，學會故事帶出的正向價值、生命教育和精神健康教育等等。其後更會製作4套動畫，屆時在展覽場地播出。此外，為鼓勵家長和小朋友透過創作，分享抗疫期間的正向故事，稍後更會公布故事創作比賽的詳情。

日期：即日至3月31日

時間：上午11時至下午8時

地點：屯門市廣場中央廣場

+ 9 + 8 + 7

愛健康 好生活

D．PARK愉景新城設「愛健康．好生活」，誠意為大小朋友精心推薦宅在家必備的生活單品及娛樂消閒玩意，如有益STEAM玩具、童趣書本及優質廚具等等，讓大小朋友安坐家中也充滿繽紛趣味，宅在家也從此不再沉悶單調，一家大小活用時間共享天倫樂！此外，D．PARK愉景新城亦包羅各式各樣的抗疫產品，如高效消毒用品、高級保健食品及抗菌傢具等，協助各個家庭擊退病菌，提高大小朋友身體免疫力，建立自身健康防護網！

日期：即日至4月5日

地點：D Park 愉景新城

教材：

+ 3 + 2

家居消毒用品：