【新冠肺炎】戴上口罩反而更易染病　專家：全因一個小動作

戴口罩確實能減少一些經飛沬傳播的病菌感染，因此在流感高峰期或現時新型肺炎（俗稱武漢肺炎）持續肆虐期間，口罩是大家的可靠防線。不過，一切一切只成立於正確配戴之上，外國更有研究指出，戴上口罩後有更高機率染病，原因是大家都忽略了一點！

人會不自覺地接觸面部

一般而言，粘膜只要接觸到病菌就會有機會感染，而正常情況下（未有疫情下），根據澳洲新南威爾士大學發表的觀察研究，測試者每人每小時觸摸自己的臉23次。而當中更有44％涉及與粘膜的接觸。因此可以想像，假如雙手不潔淨，後果會有多嚴重。

戴上口罩後 反而更常接觸臉部

上述研究是在日常情況下的觀察，在疫情期間戴上口罩後，很多人認為口罩阻隔自己接觸臉部，其實卻在不知不覺間用手接觸臉部更多！曾有研究指出，小孩確診為流感患者的家庭中，使用一般外科口罩的家庭，全家染上流感的機率，其實是不戴口罩家庭的1.25倍，亦印證了這種不自覺的接觸反而害了我們。

而數據方面，美國醫療團隊亦有做行為調查，發現當人戴上口罩後，會因為不適感，而在3小時之內平均：揉眼睛7.4次。摸鼻子16次隔著口罩調整嘴唇位置24次。無論是本身手上的病菌，還是接觸口罩外層的病菌，無形中都侵入到了身體黏膜當中。因此，大人小朋友要是忽略洗手，以及不能意識到自己會用手接觸臉部時，戴口罩的作用就功虧一簣！

參考：Face touching: a frequent habit that has implications for hand hygiene(UNSW Medicine, UNSW Australia, Sydney)

按圖睇清正確洗手次序：