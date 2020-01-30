【武漢肺炎】搓手液勿亂搶！醫生：避免含有異丙醇

武漢肺炎疫情蔓延，香港多區出現口罩、酒精搓手液和消毒濕紙巾搶購潮，早前香港世界綠色組織就市面上的酒精搓手液作出「三防測試」(生物、化學測試及成分篩查)，並公布了酒精搓手液正面清單。急症科專科醫生司徒敬豪提醒大家應該避免使用含異丙醇的產品，以免引起接觸性皮膚炎。

記者早前到超級市場查看，發現貨架上的酒精搓手液、消毒濕紙巾、漂白水等消毒清潔劑已被搶購一空。有收銀員稱由昨天開始，已有大批市民採購。

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酒精濃度要過60%

受到武漢肺炎疫情影響，很多家長都會隨身攜帶酒精搓手液讓小朋友接觸公眾物品後使用，美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）建議，使用酒精濃度達60 至 95%的搓手液 ，才能確保有效殺菌，預防疾病及防止感染擴散。不過同時亦指出，搓手液在雙手明顯變髒或油膩時效果不佳，因此中心建議，只有在沒有洗手液及清水洗手時，才使用搓手液。

含異丙醇搓手液易引起發炎

急症科專科醫生司徒敬豪提醒大家在選購酒精搓手液時，應該留意產品標籤，選購含乙醇的酒精搓手液產品，同時避免使用含異丙醇的產品。後者相對較難揮發，殘留在皮膚上的時間較長，若皮膚表面有破損可進入真皮層，便容易引起接觸性皮膚炎。如果使用者的皮膚有傷口、容易過敏，如主婦手，就應選擇刺激性較低的搓手液。

司徒敬豪生提醒大家在選購酒精搓手液時應該留意產品標籤醫

司徒敬豪醫生亦提醒大家不應過量使用酒精搓手液以免導致大量皮膚油脂被去除，出現乾燥、脫皮等情況。市民應按照衛生防護中心建議；把足夠分量的搓手液倒至手心，然後按『潔手7步驟』，揉擦雙手最少 20 秒，直至雙手乾透，才接觸其他物品。

潔手7步驟

酒精搓手液安全清單

香港世界綠色組織就市面上的酒精搓手液作出「三防測試」(生物、化學測試及成分篩查)，篩選出市面上酒精搓手液的安全清單。（詳見下圖）