【立即報名】Ken Sir【88至91 校網– 沙田區 】 官津小學答問大會

小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連24場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。

Ken Sir【88至91 校網– 沙田區 】 官津及直資私立小學答問大會

無需出門、在家直播互動

因應疫情發展及家長們的健康風險日益嚴峻，答問大會以Zoom視像直播形式舉行，報名的家長會於前一天透過email或whatsapp收到登入連結及密碼。

每組家長均有發問機會

參加者可以透過視像直播跟Ken Sir互動發問！為讓每位參加者都有發問機會，每個時段的收生上限為10組家長，名額有限，欲報從速！

答問大會將會涵蓋88至91校網(沙田、大圍及馬鞍山區)內的官津及直資私立小學 (排名不分先後次序)︰

官津小學 (88校網) - 迦密愛禮信小學、東莞工商總會張煌偉小學、循理會白普理基金循理小學、香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學、聖母無玷聖心學校、沙田官立小學、循理會美林小學、東華三院冼次雲小學、保良局王賜豪(田心谷)小學、九龍城浸信會禧年(恩平)小學、香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

官津小學 (89校網) - 馬鞍山聖若瑟小學、九龍城浸信會禧年小學、馬鞍山靈糧小學、香港道教聯合會純陽小學、吳氏宗親總會泰伯紀念學校、基督教香港信義會馬鞍山信義學校、保良局莊啟程小學、保良局雨川小學、馬鞍山循道衛理小學、聖公會馬鞍山主風小學、香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學。

官津小學 (91校網) - 慈航學校、天主教聖華學校、保良局朱正賢小學、保良局蕭漢森小學、沙田崇真學校、基督教香港信義會禾輋信義學校、胡素貞博士紀念學校、培基小學、路德會梁鉅鏐小學、救世軍田家炳學校、浸信會沙田圍呂明才小學、浸信會呂明才小學、沙田循道衛理小學、聖公會主風小學、世界龍岡學校黃耀南小學、沙田圍胡素貞博士紀念學校、東華三院水泉澳小學。

直資私立小學 - 安菲爾學校、啓新書院、王錦輝中小學、培僑書院。

日期：2020年3月18日（星期三）

時間：16:30 - 17:15 或 21:30 - 22:15

即按報名連結