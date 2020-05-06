BB太依賴安撫巾、臭臭枕或某公仔？氣味才是關鍵　建議媽媽這樣做

諺諺有一條心愛的小毯子，總是隨身攜帶，拖在地上弄得又髒又舊，他也毫不在意。每次爸媽偷偷拿去洗，他就會崩潰哭個不停，但是不洗又讓爸媽擔心他會生病，真是讓人好頭痛啊！

孩子出門都要隨身帶著小毯子。平常都不准別人碰，明明已經弄到髒兮兮了，也不准家人拿去洗。這時，身為家長的你會怎麼做？1. 塞給他其他不同物品，嘗試轉移注意力；2. 提供有相同特質的物品當作替代品；3. 趁他不注意偷偷丟掉；4. 直接拿去洗，不管他！

哪種做法才正確？先要明白氣味才是關鍵

安撫毯、臭臭枕、寶貝娃娃等物品，對部分的孩子來說是非常重要的「安全感」象徵。然而這些孩子並不是依賴這些「物品」的功能，只是需要這些物品的「味道」。因為上面有孩子熟悉的味道，當晚上閉起眼睛，還是可以感覺到有人陪伴，這樣的安全感讓他可以安穩進入夢鄉。

孩子往往在睡前特別需要「安撫毯」，因為「氣味」與其他感覺不同。絕大多數的感覺（視覺、聽覺）是立即性的，過去了就消失得無影無蹤，絲毫找不到痕跡，但是氣味卻有延遲性，有如走過沙地的足跡，會留下曾經存在的訊息。這也就是為何孩子會一直迷戀他的小毯子，因為那上面保留許多「氣味」的記憶。

當我們把小毯子拿去洗乾淨，洗掉的不只是髒污，同時也沖洗掉了味道。即便是同一條毯子，但味道就是不一樣，孩子雖然知道東西一樣，但「感覺」就是不同，也因此會鬧脾氣，甚至有時會打死不讓人碰，以免慘劇再度發生。

令寶寶不再依賴安撫巾的3個建議方法（點圖放大閱讀）：

+ 8 + 7 + 6

味道是一種記憶

「嗅覺」是一種原始的感覺系統，隨著人類開始直立行走，視野變得越來越開闊之後，我們變得更加依賴眼睛，漸漸忽略鼻子的重要。當我們鼻子聞到味道時，神經刺激直接傳遞到大腦，誘發「記憶區」與「邊緣系統」的活化，讓我們對照腦海裡的「記憶」判斷這個刺激是否安全。這也是我們聞到腐敗的氣味會想嘔吐的原因，這樣可以防止我們誤食有毒的東西。相反的，我們聞到媽媽的味道時會感到安心並放鬆，因為感覺被媽媽的氣味所擁抱。

氣味有如大腦記憶的「鑰匙」，只要拿到正確的鑰匙，就可以打開藏在茫茫腦海中的「回憶」。這也是為何戀人們常常臉靠著臉依附在一起，希望嗅聞到對方獨特的味道。孩子並不是迷戀物品，而是迷戀著小毯子上擁有的媽媽和自己的氣味，從中獲得被擁抱的回憶。

每個人的獨特氣味，就如同身分證一樣明確。我們無時無刻都環繞在氣味中，只是常常忽略掉這些資訊。然而擁有童心的孩子們，天生就知道氣味的重要，並且會沉迷在氣味的遊戲裡。這時的溝通不是靠說道理，而是要站在孩子的角度才能幫他們解決問題。

【本文摘自遠流出版《光光老師的高情商教養學》，獲「嬰兒與母親」授權轉載。】

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