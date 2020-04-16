【外傭頭蝨】新到外傭疑有頭蝨　為免家人感染僱主必學4招應對

外傭頭蝨是困擾不少僱主的問題，不少家長更擔心孩子會因而受傳染！近日有僱主於網上分享，家裡外傭疑生頭蝨，更透露想趁機解僱。外傭關注組召集人徐曉彤指，曾有僱主的小朋友因與外傭共用一把梳而惹上頭蝨，惟若以頭蝨為由解僱外傭，或會構成疾病歧視。

頭蝨情況普遍

徐曉彤指，家傭初從海外到港，不少曾住在中轉宿舍，可能會有蝨依附在傭工的衣服、鞋或行李箱，並隨之帶到新僱主的家。「部分僱主會為她們預備一套新衣服，或把衣服拿到洗衣店清洗，再丟棄舊行李箱，給她們買一個新的來取替。」至於頭蝨，除了可能是自身的清潔不夠乾淨，也有機會是在假期時參與聚會，與其他傭工有緊密的接觸，或在使用智能電話和平板電腦時頭貼頭而傳染得來。

或涉疾病歧視、無理解僱

近日有網民於「香港外傭僱主關注組」facebook群組發文，貼出家裡外傭的疑似頭蝨照，並指「呢個姐姐唔掂，懶同污糟」，又透露想以此為由把外傭解僱。徐曉彤直言，「估計僱主唔會咁傻以此作為書面理由通知工人，如果以頭蝨，即疾病為由解僱，屬不恰當解僱，可能涉及疾病歧視。如果唔寫明原因，可能構成無理解僱。」

她解釋，僱主解僱外傭時需以書面說明為合理解僱。「何謂合理，是相對客觀的準則，通常集中在工作表現和態度。當然僱主可以寫得更清晰，外傭有什麼表現未如理想，或曾出現什麼嚴重錯失，例如已幾次沒有接小朋友放學。如果僱主以為無寫明，『咪無事囉，人哋告唔到我』，錯喇！」。她續指，外傭可就解僱原因，經勞工處，追究至勞資審裁處，期間控辯雙方會提供相關證供。「例如在某些時候曾向工人發的whatsapp短訊，或曾跟她說『你有頭蝨呀，我可能會炒你㗎』，諸如此類的對話，甚至第三者的證明，再由裁判處裁定。」

徐曉彤表示，不時提醒外傭注意個人衛生。「明白頭蝨呢樣嘢真係麻煩，曾經有工人知道自己有頭蝨，特登將有頭蝨嘅梳俾小朋友梳頭，令小朋友惹到頭蝨。大家始終同住，通常我地都會叫姐姐工作時紮起頭髮，每日洗頭，注意個人衛生。」

治療簡易 「唔需要解僱」

皮膚科專科醫生陳湧表示，推斷相中外傭確是患有頭蝨。「頭蝨通常圓圓哋、黃黃哋，直徑約為數毫米。由於是寄生蟲，因此會抓住頭髮。而頭皮則是一塊塊，白白哋，好似紙咁，一掃就甩。」他指，頭蝨只會爬行，不會在頭髮間跳躍，主要傳播途徑為「頭碰頭」的直接接觸，以及共用梳子等間接接觸，而小朋友的話較常見的為直接接觸。

「頭蝨由幼蟲發展至成蟲，需時幾日至數星期。頭蝨會啜血，造成痕癢或刺痛，有些情況甚至會令耳朵痕癢。」陳醫生指，頭蝨的治療方法簡易，直言僱主「唔需要炒外傭」。「醫生會處方頭蝨水，擠在頭髮，再焗過夜，通常一晚見效。」他補充，治療會雙管齊下，配合使用密齒梳，可清除大部分頭蝨。

陳醫生提醒僱主，如懷疑外傭生頭蝨，宜及早就醫，避免把頭蝨傳播開去。「避免與家人共用個人清潔用品，如毛巾、梳子，長頭髮的話最好紮起，避免接觸其他人的頭部，也要注意不要過度搔抓頭皮。用手搔抓完頭皮，再碰其他人頭部，也有機會傳播頭蝨。」

外傭關注組召集人徐曉彤建議應對招數：