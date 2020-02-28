【武漢肺炎】小朋友不肯戴口罩？教你簡單而有效3招

有鑑於近排的疫情，相信大家都已經透過不同溝道買到口罩，但是，如何讓小朋友乖乖戴口罩又成了不少家長的難題，為了協助大家避免因戴口罩問題上釀成「二度災難」，在此我總結了幾點合乎心理學而讓小朋友戴口罩的方法。

文：Tom Lam

1. 大小同戴

小朋友透過模仿學習，大人做什麼他便做什麼。所以，如果要小朋友戴口罩，大人便要戴口罩，尤其是父母。同時，要留意的是，戴口罩的時段也要一樣（例如，小朋友出街要戴，大人也要戴）。

2. 與快樂連結

小朋友的主題是食，玩，瞓。除了食和瞓，最重要的就是玩。如果過往因為戴口罩的事情，又打又鬧又無得出街又會被恐嚇要拋棄他，小朋友可能會屈服一次半次，但之後的日子便很難過，因為戴口罩已成了「不好玩」甚至是「痛苦經歷」。

所以，讓戴口罩和快樂連結很重要，其實方法有很多，例如可以一齊在口罩上畫圖案，用口罩作為尋寶遊戲的寶藏等等，當戴口罩變成了好玩的事情，小朋友便會很樂意做。

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3. 有得揀（1-3歲特別需要）

1-3歲小朋友有自主需要，很需要「自己話事」，但因為腦部的思考區域仍未發展，他們的話事其實更像「條件反應」多於「真正的需要」。所以，當他們的「話事」（即選擇）需要不被滿足，他們便會「每事必反」，進入「No／唔要／唔好」的狀態，就是我們很常見的Trouble Two狀態。

所以，要對應這個情況，第一，家長要確保小朋友（尤其是1-3歲）平日有充足的選擇，例如「呢度有兩個碗，你想用邊個碗食飯呀？」、「呢度有三隻羹，你想用邊隻飲湯呀？」，當他們的選擇需要被滿足後，面對家長的要求時，他們的反抗便能夠細點甚至乎「很順攤」。

第二，在戴口罩的過程中讓小朋友作有限度的選擇，例如「囝囝，呢度有兩個口罩你想揀邊個呀？（兩個可以是一樣的）」、「你想媽媽幫你戴定係你自己戴呀？」，甚至可以邀請小朋友幫媽媽戴：「呢度有兩個口罩，你想揀邊個幫媽媽戴呀？」當戴口罩這個過程能夠滿足到選擇的需要，阻力自然細一點。

備註：如果戴口罩已經為你的小朋友製造了不愉快甚至乎痛苦的「制約」，你要有用更多時間作調整的心理準備。

希望這些小貼士可以幫到大家輕鬆育兒，做個在疫情中仍能正向的家長

作者簡介：Tom Lam，兩個小朋友的爸爸， 一位太太的丈夫，熱衷兒童心理學，喜歡分享育兒心得和知識，努力成為一個既熱愛工作同時又能兼顧家庭的男人。

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【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載。原文：《小朋友唔肯戴口罩》Tom Lam】

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