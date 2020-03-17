【新冠肺炎】罐頭即食麵誘發皮膚敏感　醫生：濕疹孩子更高危！

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，為減風險，大家都減少外出用膳。在家解決兩餐，少不免多了進食罐頭、微波爐食品、即食麵等即食食品。皮膚科專科醫生陳厚毅指，這些食物蘊含防腐劑、味精等不同化學物，或會誘發皮膚過敏，小朋友的話更要多加留意！

化學物引發皮膚過敏

罐頭、微波爐食品、即食麵等即食食品種類豐富，方便快捷，抗疫期間大家也可能不自覺吃多了。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，這些食物或會誘發皮膚過敏。「它們大多含有添加劑、防腐劑、味精、香料、色素等化學物，如對這些化學物敏感，有機會刺激皮膚，引致過敏，出現濕疹、紅疹、痕癢。皮膚敏感一般來說會出現在全身，嚴重的話可能會呼吸困難。」例如在乾果、醃菜和鹽醃的魚製品中常用的防腐劑為二氧化硫，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

陳醫生指，這些徵狀很多時於進食後不久便會出現，大多以小時計，這個時候要立即停止進食該罐頭或即食食品，否則可能會加劇問題。「若果有啲人好鍾意食嘢，但又對呢啲敏感，可以先服食抗敏感藥、抗組織胺藥，才再進食罐頭食物。如果真的嚴重，盡量戒口會比較好。」

小朋友更高危

陳醫生補充，小朋友皮膚幼嫩，容易過敏，痕癢時又未必能夠表達，濕疹孩子更是高危，家長需要多加留意。「在發育時期，這些化學成分對器官成長不太適合，或令肝腎發展不良及及營養不足，可能影響長高。如果是一次半次（食用即食食品和罐頭）絕對沒有問題，長期食用便對身體不太好。」

他提醒，如小朋友有皮膚問題，家長應立即停止讓他們進食相關食品。如情況持續，可進食抗組織胺、抗敏感藥，以及在紅疹位置塗輕度類固醇藥膏及適當潤膚膏，可助改善情況。「如輕常出疹，但又唔知咩原因，可以抽血找出致敏原，看看對什麼食物或什麼成分敏感。」

營養師健康推介

留在家中用膳，有什麼「非味精」的方便選擇？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）建議：「可以去麵店買啲有味嘅麵，例如蕃茄麵、瑤柱麵、菠菜麵、蝦籽面，就算唔加味精，都可以好好味㗎。」這些麵餅放於室溫儲存便可，大家不妨用以取替罐頭和即食麵，安在家中也可吃得方便又健康。

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