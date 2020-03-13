【肺炎停課】不吃早餐學習能力下降變遲鈍　營養師教你選最佳食材

相信大家在成長經歷中，學校早會總會有女同學因為沒吃早餐而暈倒，甚至現在疫情期間，不少小朋友晚睡晚起，醒後直接中午吃一餐代替兩餐。撇開成年人不說，早餐對小朋友的影響更為重大，皆因早餐正正是會影響學習能力的一環，家長又怎能鬆懈。

不吃早餐 大腦可能會萎縮

據新加坡《聯合早報》曾報道，如果小朋友經常不吃早飯，發育中的大腦可能會萎縮，影響智力發育。日常飲食中，身體會從富含澱粉的食物，如米飯、麵條等獲取大腦所需的葡萄糖，即使進入睡眠，大腦仍會持續消耗身體儲存的葡萄糖，因此，翌日早上是大腦血糖值最低的時候。如果沒有及時吃早餐，補充大腦需要的能量，小朋友便會容易出現記憶力差、學習難集中，甚至焦躁的情況。

吃早餐的學生成績更好

首先家長要明白，早餐不是那些錯過了可以後補的東西，不要想著午餐、晚餐加大份量便可以彌補，皆因身體沒有在適當的時候獲得所需，已構成一定程度的影響。對於不吃早餐智力會受影響一說中，最能直接印證的就是比較成績！有研究曾對1000名3-6年級小學生考試成績進行整合，發現吃早餐的學生比不吃早餐的學生成績好，而且早餐的分量和內容也和學習成績有關。

至於早餐該食什麼才健康，可以參考營養師意見：

不建議吃的早餐：