【停課不停學】兩樣簡單材料　加一張椅都可以上體能課｜H.Y老師

停課在留在家中，小朋友減少了日常發洩精力的體能活動，所以H.Y老師推介簡單的體能遊戲，讓小朋友在家也可以遊戲中練習手眼協調及大小肌肉。

這個活動準備的物料很簡單，只需要雜誌紙、膠紙、家中一張椅子。

首先運用雜誌紙製作「紙圈」。由於在家中有不同年齡的小朋友，所以在做「紙圈」時，可以選擇「捲」、「扭」和「摺」。這三個方法都是「小肌肉活動」的練習，當中「捲」是最難，所以家長可以趁這段停課日子慢慢與小朋友挑戰不同難度。提提大家，紙的長度決定「紙圈」的大小哦！

+ 4 + 3 + 2

完成「紙圈」後，當然不要浪費，我們應善用小朋友自己做出來的製成品進行遊戲。我們在家中把椅子倒專水，然後讓小朋友可以把「紙圈」拋進椅子的腳。這個活動可以讓小朋友進行「拋擲」的練習，對手眼協調很有幫助。

這個體能活動可以不單一人進行，可以有多人參與，也是一個很後的飯後親子活動。所以，大家也快快和家中的小朋友一起嘗試吧！

如果想看影片如個製作，可以到以下網站觀看！

https://www.youtube.com/watch?v=-WD7Y7q9aAc

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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按圖即睇：簡單教材 教小朋友邊玩邊學數數字｜H.Y老師