【幼稚園面試】面見改為拍片　怎樣從影片突顯孩子優點｜H.Y老師

因為疫情關係每到最近很多面試變成以「影片提交」，所以H.Y老師收到很多爸爸媽咪的訊息，擔心短短數分鐘的內容，就算聘請專業公司作拍攝和剪接都不知如何入手。因此H.Y老師有一些分享，讓大家可以有一些想法。

在一個面試當中，學校會觀察小朋友在肢體、聆聽、指令等，基本上你想像得到的小朋友的發展原素都是用作評分。舉一個例子，細微至由步入面試室的那刻，也是在為肢體那一部分評分，因此很多時家長面試後認為全答對，為什麼成績卻未如理想，答案是因為根本不需要有特定一個題目或活動。

同樣地，當把內容演變成為一個日常生活片段時，你需要考慮當你拍攝時，進行中的活動能否讓學校看到小朋友的全面發展，以及把強項突顯。相信大家對每個評分範疇都很熟識，而你們需清楚小朋友在那一個範疇較為顯著，從而加強。一個活動小例子：小朋友在音樂範疇較突顯，選擇拍攝的片段是由故閱讀故事開始，那可以在閱讀故事中加入開始看故事時的歌、有關故事的歌等，過程中更可以看到父母的參與度，而並不只是單一活動去表達。因此，你們在檢視片段時，你們可以檢示拍攝的活動是否看到各個範疇，並讓學校看到突顯的範疇。

H.Y老師統整了面試「拍攝範疇檢核表」，家長可以在提交影片前檢查有否包含各原素：

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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