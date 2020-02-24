【日本網購】文具扮食物勁像真　櫻花色擦膠擦出富士山

足不出戶也能買到日本文具！日本人創意多，不時推出一些造型有趣又實用的文具。繼出產透明擦膠後，近日最受歡迎的文具就是能夠擦出富士山形狀的櫻花色擦膠，還有就是蜜柑造型的筆座，樣子真是幾可亂真呢！小朋友用了這些可愛有趣的文具，相信在家學習做功課，也會更有動力。（文底附日本網購攻略）

日本樂天有Global版，可是店舖只有100多間，因此在日本樂天的網站會找到較多有趣的貨品。

網購的好處就是足不出戶，也能買到世界各地的心水精品。近日日本又有新作，就是充滿少女味的櫻花色富士山擦膠。新的擦膠和普通的擦膠一樣是四四方方，四邊都是漂亮的櫻花粉紅色，中央則是白色。隨著使用量，兩邊會漸漸成為圓角，變成一座櫻色的富士山，非常可愛呢！

日本的樂天市場還有藍色的富士山版本，也能夠一次過選購多件，延續樂趣。

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四角慢慢變圓，就擦出富士山了。

蜜柑筆座 幾可亂真

每次到日本也要吃當地的水果，新鮮甜美又多汁。但如果看到同事案頭有顆蜜柑，也別多手亂碰。因為可以是一個蜜柑的筆座，看起來像真度極高呢！

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芥末、蔬菜都是筆！

除了蜜柑，一些常見的調味料和蔬菜都是偽裝了的文具！芥末的設計和一般調味用的芥末包裝幾近一樣，可是一打開才發現是一支綠色的螢光筆，這個系列更一直增加不同顏色的「伙伴」呢！

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+ 4 + 3 + 2

小小的茄汁呢？原來是改錯帶，真的是太萌了吧？

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而一籃子的蔬菜原來支支也是筆，看起來很是健康呢！購買了這些文具，相信能夠讓平日在家的沉悶生活增加一點樂趣吧！

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日本的網購攻略

由於很多日本樂天的店鋪都不能直送到香港，因此需要一個中轉站幫忙。「樂一番」是日本樂天官方合作的專業轉運公司，只需在樂一番網址登記成為會員，再按指示在日本樂天的網頁填上轉運倉的地址，便可以使用EMS等方法，把貨品送到香港。樂一番每月也有不同的優惠，甚至買到指定的日元金額可享有退稅優惠呢！

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