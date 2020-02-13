【網購童裝】春夏童裝入手　推介外國十大網上購物平台

武漢肺炎疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始早前於記者會上呼籲市民留在家中，不過踏入2月，春天即將來臨，爸爸媽媽又是時候為仔女準備春季及夏季衣服，不能外出一於網購童裝！其實網上有不同款式童裝，平價、貴價都有！

平價童裝網站推介：

John Lewis

英國老牌百貨Jonh Lewis 的童裝比較平價，其中最「抵買」必數連身衣，5件嬰兒連身衣只需約£12，童裝連身裙亦只需£22。

運費：可運送至香港，標準空運£10

需時：標準空運3至6個工作天

Carter＇s

Carter’s是美國最大的兒童服飾品牌，主打平價童裝服飾，款式非常多。由初生嬰兒到14歲小童都有。

運費：可運送至香港，運費會將在結帳時顯示

需時：標準空運6至14個工作天

OshKosh B’gosh

OshKosh B’gosh是Carter’s 的姊妹品牌，同樣主打平價童裝，最受歡迎的是他們的牛仔工人褲、工人裙，小朋友穿上非常可愛。

運費：可運送至香港，運費會將在結帳時顯示

需時：標準空運6至14個工作天

The Children’s Place

童裝服裝品牌 The Children’s Place最特別的是會按照節日，推出相應款式，現在網站已經推出復活節款式的衣服，網站更經常會有減價優惠。

運送資料：只送美國、加拿大等地，暫時沒有直送香港。

Orange Bear

台灣網站Orange Bear的童裝出名性價比高，有不同風格的童裝，亦有親子裝，價錢亦非常相宜。

運費：可運送至香港，運費HKD$30起。

需時：標準空運1至3個工作天

Next

英國平價童裝品牌 NEXT出面性價比高，款式亦相當可愛，另外訂單只要超過HKD$250就可以免運費送到香港。

運費：可運送至香港，訂單超過HKD$250免運費，低於HK $ 250的訂單將收取每張訂單HK $ 30的運費。

需時：標準空運14至21個工作天

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中價童裝網站推介：

Hanna Andersson

Hanna Andersson 走高品質路線，價格會相比其他服飾品牌貴一點，不過其設計及用料很有質素，穿起來柔軟舒適。品牌有時候會與卡通人物例如史努比、迪士尼公主等合作，衣服大約在USD$30-USD$50左右。

運費：可運送至香港，國際運費USD$20起。

需時：標準空運14至21個工作天

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cookiehouse

韓國知名網購網站cookiehouse有非常多可愛款式的童裝，由休閒裝、運動風至連身裙都有，價錢亦非常相宜。

運送資料：暫時沒有直送香港。

貴價童網網站推介：

Pepa & Co

西班牙童裝品牌Pepa ＆ Co走高級路線，連英國喬治王子和夏洛特公主都曾穿著這個牌子的衣服出席婚禮。這個品牌最特別之處在他們已經幫大家配搭好一套套裝，大家可以直接選購。

運費：可運送至香港，以標準空運£15.99、特快空運£28

需時：標準空運5至7個工作天，特快空運1至3個工作天

Amaia Kids

英國的童裝品牌Amaia Kids亦是走高級路線，適合穿去正式場合，例如聚餐、派對、婚禮等等。

運費：可運送至香港，購物滿£150免運費，標準空運£13英磅、DHL運送£25

需時：5至10個工作天，DHL 2至4個工作天