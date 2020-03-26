【新冠肺炎】越南米暫停出口憂再現搶米潮　百佳：越南米佔很少量

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，媽媽除了要照顧停課的子女，還要搶口罩，之前更要去搶廁紙、搶米，日用品近日回復供應，但昨日又傳出越南宣布會暫停出口大米的消息，由於越南米是本港第二主要食米，佔港進口量25%，僅次泰國米。因此不少市民也表示憂心，更有網上超市的泰國米出現缺貨情況，最令人關心的，當然是這次事件會否引發第二波搶貨潮？

攝影：李紫銘

事件對香港進口越南米不會有影響

越南政府周三宣佈暫停簽署大米出口新合同，但同日越南政府及糧食協會都澄清可繼續出口大米，並暫緩有關禁令。香港米行商會理事長陳建年今早在電台節目中表示，收到消後即時與當地米商了解，對方回覆指越南米今年的收成正常，供應上無問題，他推測是當地政府受疫情影響，對糧食儲備較保守。他更指當地的措施對香港的大米供應不會構成太大的影響，而香港的大米已備足多於一個月的白米存量應市。

香港家庭食用泰國米為主

在越南宣布會暫停出口大米的消息傳出後一天，今早記者前往各大超市查看米類產品供應情況，暫未見有大規模搶購潮，而且超市的米類產品亦甚少越南米，最多為泰國出產，其次是中國米及柬埔寨。百佳回覆傳媒查詢指：「我們也有留意市場訊息，現正緊密和供應商跟進，越南米只佔我們整體米很少數量，故暫時未有太大影響。」

HKTV mall泰國米缺貨

雖然各大超市實體店不見有搶米潮，但主打網絡營銷的HKTV mall多款泰國米出現缺貨情況，記者曾就此情況查詢，惟截稿前未有回覆，暫未知道這次的缺貨情況是否直接與越南消息有關。