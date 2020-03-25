【肺炎口罩】家長為攞10個免費口罩排3小時　停課要兼做老師工作

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，口罩供應問題仍然嚴峻，市面上能找到的更大多數是成人尺寸，對臉形較細的小朋友來說保護力稍遜。而早前香港街市宣布，成功搜羅到10萬個口罩，並於今日（3月25日）在全港23個香港街市免費派發予持有學生證或學生手冊的市民，當中的口罩有成人和中童尺寸，因此吸引大批家長在清晨到場排隊。

排隊多為長輩代勞 街坊抱怨提早派籌號

香港街市在facebook專頁宣佈，周三（3月25日）會在指定街市派發口罩，有需要的市民只需出示有效學生證或手冊即可排隊等待派籌，而官方的公告表示可由家長代勞，並於早上11時30分派籌。

記者於今早11時到達其中一個口罩派發點-天瑞街市，發現籌號已派發完畢，不少街坊與工作人員爭論為何提早派籌，他們則解釋今早多人聚集，決定提早派籌。而排隊的人龍中多為長者和家長，不少是全家動員來參與。

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兩孩媽媽排三小時只為10個口罩

周小姐與家人女兒前往街市排籌號

周小姐今早帶同女兒一同前往街市排口罩，她表示自己早上9時便到達，最終獲派356號籌（名額500），最終憑籌號在約中午12時才領取到口罩。周小姐自己是兩孩之母，子女分別是2歲和4歲，目前全家只剩餘60多個口罩，而且都是成人尺寸！雖心知中童尺寸對自己小朋友來說也是偏大，但有總比戴成人口罩好。停課期間，兩位小朋友都是困在家中，可能年齡尚小，停課為她帶來的壓力暫時只於口罩儲備的壓力。

媽媽壓力大 盼早日復課

另一位不願出鏡的陳媽媽，今早6時前往街市排隊，同行的還有兩位分別12歲和10歲的兒子，陳媽媽目標清晰，直言如果不是派中童口罩便不會來排隊。育有兩子的她停課期間亦多了煩惱：「自己啲情緒已經唔太好，每日又要做網上功課，有時個網又入唔到，做埋老師嗰份，好想快啲復課，不過現時在疫情下都唔可以住。」