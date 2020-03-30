【新冠肺炎】孕婦要戴N95口罩？婦產科護士長拆解防疫謬誤

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始呼籲市民盡量不要外出。不過，孕婦需要定期到醫院產檢，一方面無法避免外出接觸陌生人，另一方面更雖然出入醫院，不少準媽媽表示非常擔心，甚至希望能夠延遲產檢日期。 港安醫院（司徒拔道）兒科及產科部護士長許靜儀Shara接受訪問時就表示，希望準媽媽不要過分擔心，亦分享疫情下懷孕需知。 攝影：龔嘉盛

不建議延遲產檢

疫情下，醫院成為高危地點，很多準媽媽亦擔心產檢時會受感染，甚至考慮延遲產檢日期。不過，港安醫院（司徒拔道）兒科及產科部護士長 Shara建議孕婦應該按原有日子進行產檢，如果真係擔心受感染，可以與負責醫生聯絡，安排將產檢時間改於比較少人檢查的時間，以縮短在醫院逗留的時間。

Shara提醒一些抽血超聲波的檢查通常無法更改時間，為了胎兒健康，準媽媽應該如期前往醫院檢查。「由於疫情肆虐，有些孕婦擔心到醫院接受產檢會有風險，引致延誤，其實這反而更危險，因為各種常見併發症，如妊娠糖尿、妊娠毒血、貧血等早期症狀，以及胎兒發育是否合乎標準等，都有賴產檢及早發現，由醫生採取適當的指導及治療。」

許靜儀Shara表示，需要接受隔離的準媽媽可以向衛生署查詢，基本上不論是產檢或待產，醫管局都會提供足夠支援，無需擔心。

準備入院待產的準媽媽會預備「走佬袋」，Shara表示在疫情下其實醫院有充足配套，例如會添置清潔濕紙巾、消毒搓手液等等，不過準媽媽都可以準備用開的消毒、清潔用品、口罩等物資。

「走佬袋」要帶咩？

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入醫院戴外科口罩就足夠

Shara建議孕婦除必要檢查，建議其餘時間盡量留在家中。「外出時最重要要戴口罩，有些媽媽會『全副武裝』戴上N95口罩前往醫院，這樣反而有機會讓媽媽呼吸不暢順，而且就算是醫護人員戴n95，亦需要進行 Fit Test，確定吻合面形才有效。其實外出時戴上外科口罩就足夠。」

Shara提醒，外出時千萬不要用手觸摸口鼻，回家後要馬上洗手，並立刻更換衣物及洗澡。孕婦亦可以用1：99漂白水消毒家中物品，Shara亦建議孕婦應該保持在家中做運動的習慣。

1歲以下嬰兒不適宜戴口罩

最近有很多媽媽用外科口罩剪洞，當作嬰兒口罩，「口罩」遮蓋嬰兒整塊面，只留下雙眼。Shara 指出，這樣有機會導致孩子呼吸困難。

「我們不建議1歲以下的嬰兒外出，如果需要到健康院檢查、打針，回家後都必須馬上為嬰兒換衣服、洗頭和沖涼。1歲以下的嬰兒亦不適合戴口罩，因為他們會感到不舒服，很容易用手觸摸口罩，甚至會呼吸困難，我們建議爸爸媽媽可以在BB車上加一塊透明的膠蓋，一方面可以阻擋飛沫，亦可以隨時留意到孩子的情況。」

Shara 亦提醒父母不要胡亂讓嬰兒使用酒精搓手液，「除非搓手液標明可以讓嬰兒使用，爸爸媽媽可以選購有證書證明可以讓嬰兒使用的清潔用品。」

港安醫院（司徒拔道）在疫情下也有特別針對疫情的分娩設備，讓準爸媽在此非常時期，安心迎接寶寶誕生，包括設立醫院門外分流站，如出現發燒或呼吸道感染病徵或高危地區外遊紀錄，會安排於醫院特定應診室會見醫生。為預防嬰兒交叉感染，採用的嬰兒物品為即用即棄及獨立使用，如即用即棄的沐浴設備。