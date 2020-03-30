【肺炎停課】建立內在紀律性　麥明詩媽媽：家長不要期望過高！

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，中小學生的復課日子依然遙遙無期。停課兩個多月以來，如何維持孩子在家的紀律？「十優港姐」麥明詩的媽媽麥何小娟（Silvia）從事兒童及青少年成長相關工作多年，她認為培養孩子的「內在紀律性」是成長時期的重要一環，並憶述2003年沙士停課期間，兩名孩子在家的生活點滴。

建立規範需循序漸進

Silvia日前於其社交平台分享，指「內在紀律性」為一個人控制自己的能力，這種能力比「紀律性」是更高層次。家長以重複指令及鼓勵的説話，可助孩子慢慢建立規矩。透過學會自我控制，訓練孩子堅韌的毅力，從而學習各項才能。

她在接受訪問時表示，為孩子建立「內在紀律性」需循序漸進，先打好根基。「我的理念是給予小孩子成功感，他們有自信心，才會嘗試去守規範，建立起內在紀律。當中的技巧，是設定一個合理的規範。什麼為之不合理的規範？舉例說，你要求孩子做哂啲功課才可吃飯，但飯其實差不多煮好，時間又有限，孩子根本不可能完成指令。」

她補充，為孩子建立自信，也得視乎孩子的性格和能力。「對某一個孩子來說合理的規範，未必能夠應用在另一個孩子身上。如果一個孩子寫字好慢，半個鐘先寫完一行，但你要佢一個鐘做完功課，也是不合理。」

維持生活平衡

Silvia分享，家長在為孩子建立規範時，最常見的難處是容易心軟，尤其當面對一些主見很強的小朋友，家長便會不知所措。當訂了規範，孩子不依從，便會開始打打罵罵。孩子開始哭或憤怒，雙方情緒高漲，便會敵對。此時家長便可能放棄，於是便不能成功建立規範和紀律。「我很少會對孩子打打罵罵，會以正面的方法堅持，平心靜氣的鼓勵孩子，對他們說『你是做得到的』。」

Silvia憶述2003年沙士期間，孩子當時就讀小學，她則是雙職媽媽。「他們從小已建立好紀律，當時我會和孩子一起設定每天的時間表，讓他們一起參與。因為如果是別人為你設定時間表，你可能會抗拒。每天的活動必定要郁吓跑下，即使留在家也可做體能鍛鍊，例如跳繩。除了閱讀課外書，他們當時也會有遊戲時間，玩紙牌，如UNO、下棋等。Louisa則會有一些artistic（藝術性）的活動，如彈琴、唱歌。」

她認為不論是大人或是小朋友，生活平衡是最為重要。「除了工作，還要有休息和空間去做喜歡的事。平衡的生活才會使人開心。快樂才會令人有主動性，繼而懂得自律，環環相扣。」

家長別期望過高

Silvia建議家長，不要在孩子身上設定過高的期望。「我最近與孩子談天，他們也回想，當時我也的確不怎麼緊張他們的成績。家長很多時太緊張，孩子未打好根基，便要求他們成就許多。比如看到別的孩子入到精英班，或在看一本很難的書，也隨之為孩子設立一個他們未必做得到的目標。家長好多時在心裡set好多嘢，但其實小朋友是read到的。他們感覺到壓力，會覺得自己做不到，便沒有信心去依隨規範和建立紀律，這些都是互相牽引的。」

她建議家長可把期望「斬件」。「不要勉強孩子一下子達成目標，例如你希望他得到90分，而現在只有40分，可把目標先設定在45分，然後50分、60分，從讀都唔肯讀，推動他們讀多15分鐘。」

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資優教育專家麥何小娟（受訪者提供）

麥何小娟

資優教育專家，從事兒童及青少年成長相關工作超過 35 年的職業治療師。曾於香港教育大學及香港大學專業進修學院擔任客席講師，多次接受電台、電視台及報章訪問，並獲多間學校及機構邀請，分享培育子女心得。

育有一子一女，兒子麥明山畢業於香港中文大學醫學院，女兒麥明詩中學會考獲十優佳績，劍橋大學法律系榮譽學士，2015年度參選香港小姐，榮獲冠軍暨最上鏡小姐。

著作《我的女兒麥明詩 一張白紙到十優的培育經歷》榮獲2016年香港金閲獎 2017 香港出版雙年獎

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