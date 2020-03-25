【新冠肺炎】藥廠任職　媽媽在家工作觀察2歲兒：說話突飛猛進

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）病毒來勢凶凶，由1月尾的農曆年假後，不少公司也容讓員工在家工作。在國際藥廠任職、育有2歲兒子的新手媽媽Kam，在抗疫初期曾擔心口罩不足，而且公司本身與高危的診所和醫院有密切聯繫。幸而公司亦反應迅速，Kam可以在家工作的同時，與兒子相處的時間也增加了，「看到仔仔由詞語，很快就學到講短句，真是意外收穫」。攝影：黃寶瑩

Kam在國際藥廠工作，不少同事因為公司業務的關係，與醫院和診所時有聯繫。在新冠肺炎抗疫期間，工作崗位頓時變得高危，而Kam更發現家中的口罩不足，不禁感到憂慮。

（圖片由受訪者提供）

「當時家中只有一盒大人口罩、一盒小童口罩。但家中連工人姐姐在內，有3名大人，即使輪班工作也不夠用。」Kam自言因工作的關係，對疾病不敢掉以輕心，一直採取謹慎的態度，尤其孩子在新型肺炎爆發之前曾生病，更令人擔憂。「勤洗手、多用1:49、1:99漂白水清潔，甚至在門口放置小樽裝的搓手液，即使姐姐出門前忘了拿，也能立即拿到一支外出。」她說。

讓Kam感到稍為安心的是，公司很快就決定員工可以在家工作，她亦收到外國家人寄來的2盒口罩。但是，2歲的兒子看到媽媽待在家中，當然想和媽媽一起玩耍。

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「沒錯，兒子比較痴身，惟有互相配合食飯、作息時間，有時惟有交由工人姐姐陪他玩。」Kam笑言，的確試過在網上開會的時候，遇上兒子大哭，「同事都明白是突發狀況，都很體諒」。孩子老是困在家中也很悶，Kam一星期會帶一次兒子到空曠的公園「放電」一小時，有時也會帶他到少人的沙灘。

增加了的親子時間，讓新手媽媽可以陪伴孩子更多，多了和他看書、陪玩。Kam亦發現，學習能力猶如海棉的兒子，在說話能力方面更是突飛猛進。「他原本只能說到2個字的詞語，一個月的時間就能說到短句。」Kam開心地說。

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復工重燃憂慮

3月初，大部分公司都宣布復工，Kam亦重新感到憂慮。「不過公司反應很快，決定部門同事可以輪班工作，彼此的工作距離不會太近。公司也額外做多了一系列的措施。」

公司措施：

+ 6 + 5 + 4

Kam工作的公司葛蘭素史有限公司總經理馮碧霞（Peggy）表示，早在1月22日，新型肺炎在本地尚未大規模爆發之前，他們已開會商討在疫情下如何保障員工的健康，以及維持公司的運作。在政府決定公務員在家工作時，他們已有足夠預備，立即跟隨相關的政策。

在復工後，為了使員工更安心上班，公司亦用心搜羅了消毒用品、日本口罩和增強抵抗力的產品，可謂內服外用俱全。「花人力物力，都是想員工和家人都安心上班。」Peggy說。