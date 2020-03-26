【肺炎停課】與子女留家變困獸鬥　媽媽還要兼顧功課：有點抑鬱！

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，行政長官林鄭月娥於日前表示，中小學繼續無限期停課。停課兩個多月以來，不少家長均擔心增加感染風險，減少與小孩子外出，變相與孩子長時間留在家中「困獸鬥」。連月來家長們叫苦連天，若然需要在家工作，更顯得困難重重，衍生不同的負面情緒。茶媽Esther任職記者，受疫情影響公司要求只工在家工作，一對年幼子女不時瘋狂搗亂和大叫，更直言「有少少抑鬱」！註冊心理學家程衞強（Victor）指，家長宜為孩子建立習慣和常規，並建議家長安排私人時間及透過靜觀練習，自我覺察及照顧情緒，同時利用區域概念（zone concept），讓孩子習慣父母在家工作。 攝錄：李偉軒、麥子榮 剪接：李偉軒

停課在家搗亂

茶媽Esther育有5歲的茶茶及3歲的茶妹，停課期間，兩名年幼子女鮮有外出。她表示，由於子女還小，未能自行處理學校網上的功課，她每天要陪伴茶兄妹完成網上功課，兼任老師的工作，之後就會看電視，以及自創不同玩意。

「最頑皮的時候是把所有玩具拿出來，基本上是不能走路的，他們會把路封了，會說『唔得你唔可以過去呀』。你走過的時候要經過一些『關卡』，他們會設計成你經過這裡要付費，或要嘟八達通。」

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採訪當日，茶茶和茶妹完成功課後便開始玩耍，不消半小時，原本整齊的客廳已經遍地玩具。當Esther著茶茶收拾玩具，茶茶明言「唔想執」，向媽媽發脾氣扭計。Esther表示，孩子不時拒絕讓她去碰他們的東西。「他們會說『你不要碰我的東西，我弄好了我的東西，你不可以碰』，最後唯有與他們一起收拾。」

衍生負面情緒

疫情之下，Esther需要在家工作。兩名子女長時間在家，也令她難以專心。「當你想專心工作，他們會大叫『媽媽媽媽』、『媽咪媽咪』，本來記得的東西，都一下子忘記；想到的東西、靈感，被他們一嗌，也統統不見了。」她補充，疫情之下孩子少了外出「放電」，一個星期只有一天能夠午睡，她只好把握這段時間完成工作。

Esther坦言自己少了出街，也沒有帶孩子出街，感到「有少少抑鬱」。「唯有找一個私人空間及找事情做。原本平日孩子於每晚9時、10時睡覺，我基本上有兩個小時的私人時間（me time），玩玩電話，但他們現在基本上12時才睡，我要延遲私人時間，變相把睡眠時間押後，1、2時才可以睡。」

Esther在家中自創的玩意：

易有情緒起伏

註冊心理學家程衞強（Victor）指，小朋友精力無限，但奈何疫情之下什麼地方也不能去，長時間留在家，精力變相在家發洩出來，出現搗亂、爬來爬去的情況。「以往幼稚園小朋友至少有3至4小時在幼稚園，加上放學後可能到公園，總計花上4至5個小時在外。但現在的問題是，家長連這4、5個小時的私人時間都沒有了，孩子多了行為問題，父母便多了勞氣。」

註冊心理學家程衞強

Victor解釋，疫情之下，家長易受過去導向及未來導向的情緒夾擊，繼而出現負面情緒。「小朋友頑皮，搞亂家裡的物件、畫花牆壁，你會有憤怒，這些稱為過去導向情緒；同一時間家長亦有未來導向的情緒，包括各種擔心、焦慮。例如帶兒子外出買菜，擔心會否帶了細菌回家；又擔心兒子出街會否周圍摸，帶病毒回家；若孩子就讀K2或K3，小學面試的安排未有確實方案，亦會感到擔心。」他補充，除了小朋友，疫情本身、社會政策、制度、官員反應等，都是令市民有情緒起伏的原因。

自我覺察情緒

Victor表示，當小朋友在搗亂、不肯做網上功課，或行為不配合父母，父母要先留意自己的情緒狀態。「不論是憤怒或是抑鬱，如察覺不到，『爆』了小朋友，甚至已體罰了他，結果已不能逆轉，所以自我覺察是第一個需要的步驟。」

當覺察到負面情緒，第二步便是要懂得抽離。「抽離的意思可以是離開出現情緒的場所，或將小朋友移離現場環境，這個步驟都是很重要的。當然最好是家裡有其他照顧者可以接力替補，尤其若父母雙雙在家工作，最好不要兩個同時去照顧小朋友。因為當兩個一齊發脾氣，小朋友便會雙倍受罪。若只有一個照顧者，也要抽離自己的崗位，如定時給自己5分鐘的休息時間，洗個面、聽首歌。」

安排私人時間

Victor續指，第三步便是安排自己的私人時間（me time）。「常見的狀況是當小朋友睡著了，家長便很忙的去做家務或其他要事。私人時間沒有好好照顧自己，情緒也會有影響。」他建議家長協助孩子建立一個健康的作息時間，當小孩子午睡，或晚上睡著了，便抽5至15分鐘，做自己想做的事情，包括聽音樂、做瑜伽、看電視，甚至一個舒服的浸浴，以照顧自己的情緒。

「另一個推介的活動是每天5至15分鐘的靜觀練習，即一些呼吸練習，將你的專注力帶回當下一刻，觀察身體和情緒上的感覺，包括自己的憤怒、擔心和焦慮。科學實證，經過一段時間的練習，靜觀有助釋放壓力、加強大腦的情緒管理，減少衝動行為如『爆仔』、『爆老公』的情況，甚至提升專注力、記憶力、人際關係和執行能力。」

建立習慣與規律

當遇到孩子扭計，不容許父母收拾玩具，Victor提醒家長，這個時候需要「溫柔地堅持」。「當小朋友唔畀你執，你又唔執，便處於一個膠著狀態。日常可協助孩子維持一個正常生活規律，甚至設定一個時間表。舉例說設一個甜品時間，跟他們說『執完啲玩具先可以食甜品，如果唔係冇得食。』佢可能會喊、會扭計，家長於過程便需要『溫柔地堅持』，不是罵他們，而是跟他們說『OK我知你想食雪糕，麻煩你執好玩具先食。活動隨後有一個更吸引的活動，不完成便會停滯。家長要有心理準備，他們會扭計、會喊，嘗試令你屈服，但習慣一旦建立了，更容易令小朋友自律。」

除此之外，Victor提議亦可採用遊戲方式。「包括鬥快執、一齊執。這當然要視乎小朋友的年紀。兩、三歲會受你氹，四、五歲同佢講鬥快執，可能會話『咁你嬴啦、你幫我執埋啦』，所以這些習慣最好是從小開始培養。」

簡單親子運動

家長在家工作，若家庭裡沒有其他照顧者幫忙，難免會令人分心及難以專注。Victor建議可利用時間區間和區域概念（zone concept）。「跟孩子說明，這房間是我工作的位置，另外是為小朋人和大人而設的家庭區域（family zone），小朋友會知道媽媽逗留在這個區域是在工作，不可打擾。家長工作一段時間，亦可進行小休，出去與他們進行親子活動，如講故事、親子遊戲，令小朋友習慣父母在家是會工作的。」

至於孩子停課在家，可如何消磨時間？「我強烈建議做一些簡單的親子運動，讓他們可燃燒能量。網上也不時見類似的有趣影片，例如與父母與孩子鬥快鴨仔跳，我也看到朋友把汽水排成兩行，形成一條長路，父母與孩子鬥快由起點爬到終點，這些都是極速短時間內放電的活動。」

其次是趁著停課教導孩子自理能力。「孩子上學時一直在忙學業，但我們同時經常怪小朋友不懂自理。家長可在這段時間教他們下廚，如幼稚園階段，便未必需要開火，可教他打蛋之類；家長在旁的話可嘗試開電磁爐、炒蛋，之後可以一起合作做早餐。最近我亦訓練兩個小朋友去開爐下廚，他們已是小學階段，現在我只需站在旁邊監察他們使用爐具，他們已可自己製作早餐和午餐。」