【3D打印筆】畫出「踩得嘅單車」去郊遊！入門版200蚊有找？

小朋友停課太久悶得發慌，在家裡還有甚麼新奇玩意？不如試試近年大熱的3D打印筆，除了能「畫」出模型公仔，有外國YouTuber甚至利用3D筆造出一架單車，更能踩上去行走自如，令人嘖嘖稱奇！

你能想像這架單車是全由3D打印筆「畫」出來嗎？（Challenge Accepted@YouTube截圖）

3D打印筆的原理是透過熱力溶化固態塑料，再快速凝固製造立體模型。外國YouTube Channel嘗試用3D打印筆造出一架單車，先是用筆起稿，再用3D打印筆交錯擠出單車配件和黏合，最後加上彈力帶充當單車鏈即完成，整架單車完全沒有用金屬配件，還可以行走自如，坐上去試騎也沒問題呢！

即看3D單車的神奇製造過程

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3D打印筆選購須知 PLA塑料確保安全

不過有網民留言，製作出這架單車耗費時間極多，分分鐘比直接買一架還要「貴」；亦有人認為片中女生沒有真正坐上3D單車，質疑這架單車能否承托一個成人的重量，但無論如何，3D打印筆確實成為最新潮流玩物，刺激小朋友的創意思維，停課期間買來玩玩也是不錯的選擇——然而市面有各式各樣的3D打印筆，父母應該怎樣選擇？

注意1︰最好選用低溫打印筆

傳統3D打印筆都以高溫熱熔塑料，令立體模型更穩固，但買給小朋友的玩具應為安全為第一考慮，目前很多3D打印筆改以低溫40°C設計，不易燙傷皮膚更安全；另外除了可控制溫度，3D打印筆亦應附速度調控選擇，方便小朋友操作。

低溫成品不如傳統3D打印筆堅固和美觀，卻相對安全。（____hyunju_83@IG）

注意2︰選用PLA塑料

3D打印筆的材料主要分為PLA和ABS，而PLA塑料較適合小朋友使用，因為它不一定需要打熱床，打印時較少出現模型底部翹邊的情況，適合3D打印初學者，而且PLA由玉米和蔗等天然材料提煉，安全無害；相反，雖然ABS塑料強度和可塑性比PLA高，但較難控制，釋出氣體難聞兼對人體有害，不宜小朋友使用。

雖然PLA塑料相對安全無害，但也要提醒小朋友，切勿將打印品放入口！（mini__daughter_bini@IG）

注意3︰自動斷電功能

入門級3D打印筆有USB充電無線款和有線款式，在持續使用時間和方便度上各佔優勢，但不論是哪種設計，父母應揀選有自動斷電功能的3D打印筆，避免小朋友「大頭蝦」忘記關上電源，釀成3D塑料山的意外！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/06)

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