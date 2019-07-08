打造子女強健體魄 各款熱門兒童單車比較

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暑假又到喇，想要子女擁有開心快樂嘅童年同健康強健嘅體魄，偶而帶佢哋到戶外放一放電，喺必不可少㗎。近年好流行嘅手推兒童單車就喺一個親子戶活動嘅好選擇喇，唔單止能夠俾更年幼嘅幼童享受踩單車嘅樂趣，細蚊仔攰咗仲可以充當手推車，一物兩用咁方便，唔怪得咁受一眾爸爸媽媽歡迎啦！

今日，就等小編比較一吓網上幾款熱賣嘅手推兒童單車，俾各位家長有個參考：

1. 繽綉兒童三輪腳踏車（原價¥168 扣券後¥138）

哩款算喺基本款，但用起上來仍感到巧思處處呀。首先佢有附送前車筐同車後儲物籃，儲物空間十足：水樽、毛巾、零食，甚至小朋友嘅更換衣物通通都可以塞晒落去，咁就唔駛額外再帶一個背囊，湊細佬就更輕鬆喇。其次，佢嘅護欄保護全面，可以讓低至一歲小朋友使用而完全唔駛擔心安全問題。

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2. 金狀元兒童三輪腳踏車（原價¥238 扣券後¥208）

哩款嘅其中一個賣點喺佢有遮陽傘，唔單只外形美觀，而且尺寸夠大，遮陽效果顯著。但喺經實測發現，擋雨效果卻好一般，不過落雨仲帶小朋友外出的機會唔多嘅。另外，車轆有避震降躁音設計，可以更好保護子女外，亦能減低對四周嘅躁音。除此之外，佢嘅座位可以180度旋轉，即喺既可以作為一架普通單車，亦可以變身成為座位面向家長嘅BB車。比較可惜少少嘅喺車前得個水樽架，唔似上面嗰款咁有個籃可以載咁多嘢。

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3. 金狀元帶音樂兒童三輪腳踏車（原價¥398 扣券後¥368）

哩款算喺上面嗰款嘅升級版，除咗有晒上面嘅優點之外，仲多咗幾個可取之處：一、坐位升級咗做冰涼竹席，等小朋友涼爽啲；二、外型靚咗，多咗對倒後鏡同車頭彩光燈；三、多咗幾個模式調校，令佢可以伴隨小朋友成長，由十個月到六歲都啱用。

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以上三款熱賣手推兒童單車各有千秋，但都每個月各自賣出一千台以上，受歡迎程度可見一斑。如果各位想趁暑假帶家中小朋友出去玩，不妨考慮在優惠券到期前入手一部。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)