【肺炎停課】全日在家搞到「七國咁亂」？用遊戲引發孩子執屋興趣

受肺炎疫情影響，全港學校停課多月，小朋友整天在家，將書本玩具亂放的情況更加嚴重，令媽媽們大感煩惱！年紀較大的孩子尚可督促他們收拾物品，但對於幼稚園、初小的孩子，父母不妨用遊戲和小工具引發他們的執屋興趣，甚至培養出自發清潔打掃的習慣。

小朋友長期逗留家中，玩具圖書四散的問題更嚴重！（unsplash）

「跟媽媽來個清潔比賽吧！」

小孩子都愛遊戲和比賽，與其用嚴厲督促他們收拾玩具，不如邀請他們玩收拾物品比賽。例如父母要將自己工作桌或衣櫃整理好，而孩子也同時要將玩具圖書放回原來位置，這個方法不但引發孩子收拾的興趣，還讓他們感到大人跟自己屬同一地位，獲得被尊重的感覺。

另外，媽媽亦可跟幼童玩「另類尋寶遊戲」：將部分玩具圖書收到家中角落，讓孩子找出來並放到原本位置，增加收拾趣味性！

與孩子做同一樣的事情，令他們感到被尊重和當「小大人」的滿足感。（《再見媽媽又再見》劇照）

向孩子表達感激和欣賞

遊戲結束後一定要用物質獎勵孩子？其實父母的正面反饋比糖果更有效！孩子非常需要大人的肯定，每當他們做完家務後，即使只是洗一隻碗或將一本書放回書櫃，也絕不要吝嗇你的讚美和感激，亦可利用門檻心理逐步增加收拾難度，如「你今日執好用完嘅文具好乖喎！如果下次可以將圖書放返原位就更好喇！」小孩子便因而激起自發收拾的動力。

遊戲和正面反饋可激發小朋友主動收拾的興趣。（unsplash）

善用有趣的收納家品

假如家裡的櫃桶和收納箱都是一式一樣的簡約款式，相信孩子也提不上興趣收拾，試試換上孩子喜歡的卡通收納箱，色彩繽紛並可充當小車的儲物車，讓他們為自己的玩具圖書找個家吧！

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