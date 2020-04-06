【肺炎停課】康文署推網上資源中心　集運動影片電子書虛擬展覽

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全港中小學自2月初停課，至今仍復課無期。而在這個抗疫非常時期，當局呼籲市民同心抗疫，盡量留在家中，減少聚會及社交接觸。孩子停課留在家中，如何可以過得更充實？ 康樂及文化事務署（康文署）於今日（6日）推出一站式網上資源中心，集合運動影片、電子書、虛擬展覽、互動遊戲等資源，讓市民可以不受場館開放限制，寓學習於娛樂。

飽覽文藝創意

康文署特別設立一站式網上資源中心，讓市民安在家中，參與或欣賞雅俗共賞、老幼皆宜的文康活動。在運動方面，資源中心上載了明星運動員的強身健體呼籲和家中運動示範，另外也有普及健體運動示範影片及互動遊戲。

在靜態方面，資源中心也展出了香港動植物公園內的各類動、植物及康文署轄下大型公園的古樹名木；加上香港花卉展覽的精彩回顧，讓市民在家中抗疫期間，也可親親大自然。

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此外，香港藝術館和香港文化博物館與Google「虛擬博物館計劃」合作，以數碼形式展示多項館藏。香港歷史博物館和香港科學館則提供網上虛擬展覽，市民可欣賞多個曾經展出的精彩項目；雲遊香港藝術館亦上載了展覽圖冊、導賞、多媒體檔案。資源中心同時備有物質文化遺產的豐富資訊和「油街實現」生活化的現代藝術展現。

表演藝術則涵蓋香港管弦樂團、香港中樂團和香港小交響樂團的精彩演出；香港話劇團戲寶、中英劇團Facebook 戲劇教育；多媒體項目如世界文化藝術節2019特備戶外節目《豌豆公主》電幻版；及大細路劇團親子教室。

另一方面，市民亦可於家中享用香港公共圖書館電子資源，瀏覽電子書刊，當中更有健康生活的館藏推介，以及康文署與香港電台推出，鼓勵每日閱讀的「十五分鐘的約會」。

康文署一站式網上資源中心