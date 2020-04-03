【肺炎停課】網上學習時間長影響視力　小朋友眼睛不適個案增

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，全港中要小學自2月初停課，至今仍復課無期，要做到足不出戶，但又不至於「停學」，留家網上學習是避無可避的。不過網上學習亦延伸出一系列問題，包括家庭夠不夠電子設備供所有子女網上學習、網上學習成效如何等等，但鮮為人關心卻最直接的近視問題，卻被大家忽略了，尤其是現在即使不是網上學習，小朋友留家亦多玩了電子產品，相比起學習進度，不妨先注意眼睛健康。

調查發現小朋友屏幕時間增加 使用設備方法不當

使用電子產品時控制時間，是最佳的護眼方法，李琬微醫生建議家長可以用一個漏斗讓小朋友更易明白時間控制。

奧比斯在3月完成「電子學習與眼睛健康調查」，以網上問卷調查形式，收集了427份有效問卷。受訪者包括212名小學生、121名中學生、31名大學生及63名幼稚園學生或他們的家長。

不意外的是，86.4%受訪者指，學生在停課期間有因為網上學習而增加了每日使用電子產品的時間，而且受影響的不止學生，幼稚園家長也有88.2%表示有上述增加。另外，在使用電子設備期間，有受訪者出現眼睛不舒服、眼乾的、流眼水甚至眼痛情況。調查更顯示學生在護眼意識上相對較薄弱，近四成受訪者指在使用電子產品時，屏幕與眼睛的距離少於40厘米。超過七成受訪者亦指，在使用電子產品時沒有每20分鐘休息至少20秒。

家長購買「藍光丸」 醫生：無科學根據

年紀小小的曾郁琳Andrea，在停課期間每日使用電子產品的時間，由1.5小時，增加至3.5小時。

關心小朋友眼睛健康的曾太育有兩名女兒，大女兒曾郁琳Andrea即將升讀小一，停課期間學校安排網上教學，Andrea每日會增加使用電子產品的時間至三個半小時。

曾太表示，由於Andrea小時候有遠視，雖然在4歲前遠視已經退去，但特別擔心她會轉化成近視。因此曾太除了控制Andrea使用電子產品時間，更特別為她購買藍光眼鏡、屏幕濾光膜，以及把螢幕光度調暗。她更購買「藍光丸」，希望可以令孩子眼睛更健康。

但對此，奧比斯義務眼科醫生李琬微表示：「藍光眼鏡及濾光膜等產品，均沒有科學證據證明可以減慢小朋友的近視加深。不過若產品可減弱光線，亦可增加眼睛舒適感。」而維持均衡飲食比「藍光丸」或其他補充劑，對小朋友的眼睛健更為重要。

網上學習期間或往後的生活，小朋友和家長都可以遵守以下做法，保護眼睛：